Krävde att bli trejdad – nu skriver han nytt kontrakt

För drygt ett år sedan krävde Julius Honka att bli trejdad bort från Dallas Stars och vände hem till den finska ligan.

Nu skriver den 24-årige finländaren ett nytt kontrakt med Stars och kommer spendera nästa säsong i Nordamerika.

Julius Honka hade svårt att ta plats i Dallas Stars och fick mestadels spela i farmarligan eller sitta på läktaren under sin tid i Nordamerika.

Det ledde till att finländaren krävde att få bli bortbytt från Dallas för att få chansen i en annan NHL-klubb.

Stars behöll dock backens rättigheter trots att parterna inte kunde komma överens om ett nytt kontrakt. Då flyttade Honka i stället hem till Finland och spelade i JYP förra säsongen i Liiga.

Nu står det dock klart att Julius Honka får en ny chans i Nordamerika – i Dallas Stars.

Finallaget meddelar nämligen att de har tecknat ett ettårsavtal med 24-åringen. Det är ett tvåvägskontrakt som innebär att Honka kommer kunna spela både i NHL och AHL.

Det är ännu inte känt hur mycket pengar som kontraktet är värt.

Welcome back, Honks!



We have signed Julius Honka to a one-year, two-way contract



📝 https://t.co/L5tS4yW173 pic.twitter.com/yTpNXpnIS0