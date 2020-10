Klart: Dallas skriver kontrakt med succélösningen

Den 10 december förra året tog Rick Bowness över som interimtränare i Dallas Stars. Succén blev ett faktum och han ledde laget till Stanley Cup-final där man fick se sig slagna av Tampa Bay.

Redan innan finalspelet var över ville Dallas Stars general manager, Jim Nill, göra Bowness till officiell huvudtränare. Idag blev det också klart att han får sin vilja igenom.

– Stars är mycket glada över att kunna presentera Rick som lagets huvudtränare. Efter att ha tagit över i en svår situation klev Rick in i interimrollen med sin otroliga erfarenhet och ledde laget till en lyckad andra halva av säsongen och till Stanley Cup-final.

– Under slutspelet kunde man verkligen se att det hade blivit hans lag. Hans förmåga att kommunicera med spelare och ledare gör att alla vill tävla och vinna för honom, säger Nill till Dallas hemsida.

Bowness ledde Dallas till deras första final sedan 2000 och ser fram emot revansch efter förlusten.

– Det här laget är väldigt speciellt för mig. Vi hade en bra resa till Stanley Cup-finalen men vi är inte klara än och ser fram emot möjligheten att bygga vidare på det vi har startat, säger Bowness.

