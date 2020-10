Befarad hjärnskakning på målvaktstalangen

Jesper Wallstedt har varit en av många unga målvakter som visat framfötterna i SHL under säsongsinledningen. På de fyra matcher som 17-åringen vaktat Luleås kasse den här säsongen har han räddat 92,9 procent av skotten han ställts inför och endast släppt in 1,92 mål per match i genomsnitt.

Nu kan målvaktslöftet tvingas till vila.

Under gårdagen rapporterade NSD att 17-åringen träffades av ett skott i huvudet och tvingades då avbryta träningen. För Hockeysverige.se berättar Luleåtränaren Henrik Stridh att det kan röra sig om en hjärnskakning.

– Han åker inte med oss i morgon till Ängelholm. Det är en befarad hjärnskakning och han ska träffa vår läkare i dag igen. Det är vad jag vet just nu, säger Stridh till Hockeysverige.se.



LANDSLAGSSAMLINGEN I FAROZONEN

Stridh berättar att Wallstedt kan ha träffats av två puckar i huvudet under en kort tidsspann.



– Jag stod på andra sidan, så jag såg inte riktigt vad som hände. Det small till i samma övning. Lite oturligt, naturligtvis. Han fick en känning i skallen, säger Stridh.



Huruvida smällen påverkar Wallstedts medverkan i Juniorkronorna nästa vecka är i dagsläget osäkert.

– Det är nog lite för tidigt att säga, men det är klart... Nu är jag inte någon läkare, men om de konstaterar en hjärnskakning så ser jag det som svårt att han ska vara pigg och frisk när landslaget samlas på måndag. Det är nog i farozonen, men jag törs inte säga nu om han kommer att tvingas kasta in handduken eller inte.



ÅTTA SPELARE KAN MISSA TOPPMATCHEN

Utöver Wallstedts frånvaro så saknas även skadade Eddie Larsson, Petter Emanuelsson och Jack Connolly Man dras även med sjukdomsproblem, vilket gör att man han ha borta så mycket som åtta spelare till morgondagens match mot Rögle.



– Det är inte det läge man önskar naturligtvis, men i de här tiderna så är man mentalt förberedd att det kommer hända under säsongen. Om det hade varit ett vanligt år så hade ett par av de här snuviga spelarna garanterat spelat, men nu tar vi till de här försiktighetsåtgärderna och det är något vi har förberett oss på, säger Stridh.

– Nu är förutsättningarna som de är. Det är inte så mycket att fundera på. Antingen gör man det till ett bekymmer, eller så gör man det inte till ett bekymmer. Vi väljer att inte göra det till ett bekymmer, säger Stridh.



Inte heller huvudtränaren Thomas Berglund kommer att åka med Luleå till Ängelholm, då även han dras med sjukdom, rapporterar NSD.

