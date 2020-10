Dubble Stanley Cup-mästaren lägger av

Trevor Daley lägger skridskorna på hyllan efter 16 säsonger i NHL.

Den kanadensiske backen draftades av Dallas Stars i andra rundan 2002. Han spelade därefter elva raka säsonger i Dallas innan klubben trejdade bort honom till Chicago Blackhawks.

Det blev dock bara 29 matcher i Chicago innan Daley trejdades igen, den här gången till Pittsburgh Penguins.

I Pittsburgh blev det bara två säsonger – men det blev de mest minnesvärda säsongerna i hans karriär. Trevor Daley fick nämligen vinna Stanley Cup under båda sina säsonger i Penguins.

Efter den andra triumfen blev backen free agent och gick till Detroit Red Wings. Hans kontrakt gick dock ut efter den senaste säsongen och Detroit valde att inte förlänga avtalet.

Nu meddelar 37-åringen att det är färdigspelat i NHL. Han kommer i stället att återvända till Pittsburgh Penguins där han blir rådgivare.

– Först vill jag gratulera Trevor till en fantastisk och framgångsrik karriär. Förutom att vinna Stanley Cup med oss så lämnade han ett stort intryck hos oss med sin professionalitet och sina ledarförmågor. De egenskaperna, tillsammans med hans vilja att lära sig business-sidan av NHL, gör honom till en fantastisk kandidat för vår ledarstab, säger Pittsburghs GM Jim Rutherford.

