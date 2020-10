Parterna överens – svenskmålvakten slipper skiljedomstol

Förra veckan lyckades Gustav Forsling och Carolina Hurricanes lösa sin kontraktssituation utan att gå upp i skiljedomstol. Nu har även Linus Ullmark och Buffalo Sabres lyckats enas om ett nytt avtal.

Inför förhandlingarna hade Ullmark lämnat ett bud på att han förtjänade en årslön på 4,1 miljoner dollar, medan klubben var villig att betala 1,8 miljoner dollar.

I slutändan landade parterna in på ett ettårskontrakt värt 2,6 miljoner dollar, vilket motsvarar närmare en årslön på 23 miljoner kronor. I och med dubblar nästan Ullmark sin lön, då han den gångna säsongen hade en lönetaksträff på 1,325 miljoner dollar.

Den gångna säsongen vaktade Ullmark kassen i 34 matcher för sitt Sabres och lyckades vinna 17 av dessa matcher. Han räddade 91,5 procent av skotten han ställdes inför och släppte i snitt in 2,69 mål per match.

Med både Forsling och Ullmark påskrivna och klara är det bara Sabres succérookie Victor Olofsson som potentiellt kan gå upp i skiljedomstol av de svenska spelarna. Han planeras möta Sabres i skiljedomstolen den 4 november – om inte parterna kommer överens innan det datumet, det vill säga.

Welcome back @Icebeardude! 🙌



We have signed goaltender Linus Ullmark to a one-year contract worth $2.6 million.



Details: https://t.co/B3kh8StFO1 pic.twitter.com/yOr0gAscXQ