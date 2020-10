En legendar som inte gör speciellt många mål. Men i fredags hände det. Västerviks trotjänare slog till – och tjänade pengar åt sin klubbs supporterförening via en tidigare lagkamrat som numera återfinns i Björklöven.

I fredags var jag så äntligen på plats för att kika livehockey igen när Västervik tog emot Mora. Matchen i sig går väl knappast till historien som en av de mer underhållande där Mora hade hyfsad kontroll på händelserna efter att, spelmässigt, varit det något bättre laget under matchens inledande två perioder.

Bortalaget ledde med 1–0 efter 40 spelade minuter där båda lagen stod för ett gediget försvarsspel och där inte särskilt många kvalitativa målchanser skapades. Jag stod och funderade för mig själv att spetsen var, för dagen, lite väl trubbig hos båda lagen för att det skulle bli en målrik avslutningsakt.

Men så klev Västerviks Victor Öhman in i handlingen och nästan på egen hand vände på steken. Via ett par skillade aktioner där han först bröt mönstret via en djärv inbrytning som ledde till kvitteringen och sedan satte upp Gerry Fitzgerald som kom i en två-mot-en-situation där han skickligt serverade landsmannen Kellen Jones som inte gjorde något misstag.

Västervik var i förarsätet med halva den tredje perioden kvar att spela. Man stängde ner matchen föredömligt där Mora hade fortsatt svårt att vaska fram kvalitativa målchanser.

ETT MÅL VARANNAN SÄSONG

Det roligaste med matchen var dock att Erik Gustafsson fick hänga en påse i öppen kasse när Mora satsade på sex utespelare i slutet. Erik, som är på god väg att bli en legendar i klubben med över 300 matcher, är nu inne på sin femte allsvenska säsong och står noterad för tre baljor. Han spräckte målnollan redan under sin första säsong i ligan och därefter har det blivit en kasse varannan säsong, alltså tre mål sammanlagt.



Det är knappast någon nyhet att det pågår insamlingar på diverse forum för klubbarnas supporterföreningar. På Västerviks supporterforum på Facebook har det varit fans som lovat kasta in en slant till föreningen om Erik Gustafsson lyckas göra mål.

Erik är en spelare som alltid värnar om sina lagkamrater och struntar fullständigt i om det är han eller någon annan som gör mål. Han kan knappast beskyllas för att vara egocentrisk när det kommer till poängjakt. Därför känner jag en extra stor glädje över att det var han som fick slå in spiken i kistan på fredagskvällen.

Extra roligt är det att hans förra lagkamrat, Björklövenspelaren Erik Ullman, på Västerviks supportersida på Facebook har ett stående bet under säsongen att langa in 500 kronor om Erik gör mål.

I fredags hände det. Nu återstår att se om vi tvingas vänta till säsongen 22/23 tills det är dags för mål nästa gång eller om det kommer tidigare än så.

