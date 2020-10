Trejdades mot Erik Karlsson – nu stannar han i Ottawa

Ottawa Senators säkrar upp en av sina främsta centrar för de kommande två åren.

Enligt Ottawa Sun-journalisten Bruce Garroich har "Sens" nämligen kommit överens om ett nytt kontrakt med Chris Tierney.

Den 26-årige centern kommer att få en cap hit på 3,5 miljoner de närmaste två åren. Han höjer därmed sin lön med drygt en halv miljon dollar.

Chris Tierney has agreed to a two-year deal. First year 2.8M Second year is 4.2M AAV is 3.5 million. #Sens like what he brings to the table as a veteran.