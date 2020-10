”Tänker inte stressa upp mig över att det är kontraktsår”

Efter dubbla knäskador är Axel Holmström tillbaka i spel för HV71 igen.

För hockeysverige.se berättar han nu om revanschlusten efter en strulig debutsäsong i Jönköping.

– Jag känner mig mycket mer hemma här nu och då speglar det sig ofta ute på isen också, säger den 24-årige centern.



Han missade slutet av fjolårssäsongen på grund av en knäskada och tvingades stå över inledningen på den här säsongen med anledning av en annan knäskada.

Det har därför varit ett tungt halvår för Axel Holmström som har varit tvungen att köra två längre perioder av rehabilitering.

Förra veckan var han dock tillbaka i spel för HV71 i SHL igen för första gången sedan början av mars. Nu har 24-åringen hunnit spela tre matcher sedan comebacken och det har blivit tre assist för centern.

– Det har känts helt okej. Det finns fortfarande en del aspekter i spelet där jag känner att jag kan spela bättre men det var ju ändå en och en halv månad utan is, säger Holmström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det tar en stund att komma in i det igen men jag måste ändå säga att det känts oförskämt bra för att ha varit borta från is så länge. Det finns bra saker att jobba vidare med.

Vad är det som fortfarande behöver bli bättre i ditt spel?

– Jag vill ha lite mer puck och styra spelet mer. De senaste två matcherna har min kedja jagat lite för mycket puck och inte haft de långa anfallen som jag vill ha. Vi har åkt mycket tomt och då blir det ganska jobbigt att spela också när man får jaga situationer hela tiden. Lite mer statiskt spel i anfallszon och känna att vi har mer momentum i anfallszon. Det är mer spelmässiga detaljer men rent kroppsligt känns det bra.

De två knäskadorna har varit tunga för Axel Holmström. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



”VAR VÄLDIGT SURT NÄR DET HÄNDE”

Axel Holmström var rejält laddad inför den nya säsongen efter att han inte fick möjligheten att spela klart fjolårssäsongen på grund av en knäkänning som hämmat honom under en längre tid.

På en träning strax innan SHL-premiären fastnade centerns skridsko i isen vilket gjorde att han vred till knät och tvingades till ytterligare rehab.

– Det har varit samma knä båda gångerna tyvärr, eller jag vet inte om det är bättre att ha det på båda knän eller värre på ett.

– Det var lite segt där. Jag kände att jag hade ett bra go på försäsongen tillsammans med hela laget. Det var väldigt surt när det hände men så är det tyvärr med elitidrott, ibland får man stå över lite matcher och rehaba så det är bara att köpa läget och göra det bästa av situationen.

Nu har det alltså blivit tre matcher tillbaka för Holmström som har inlett piggt. Efter matcherna har dock lapplänningen tvingats till diverse behandling för knät.

Har du fortfarande någon känning i knät?

– Nej, det känns bra men jag ser till att ta hand om det. Knäna är ju ändå ganska komplicerade så det gäller att ta hand om det efter matcher när man har krigat på och varit inne i ganska många dueller. Man får ge knät det som det behöver för att det ska kännas så bra som möjligt dagen efter.

– Det handlar om att hela tiden jobba med att stärka upp och behandla det lite efter och mellan matcher. Men det är mest bara säkerhetsåtgärder och för min egen skalle att det ska kännas bra att jag tar hand om det, men jag känner mig inte hämmad någonting när jag är ute på isen.

”DÅ KAN DET GÅ ÅT HELVETE”

De senaste skadorna har dock varit jobbiga för den tidigare Skellefteåspelaren. Att tvingas vara utanför spel i två längre sjok har inte varit det lättaste för 24-åringens skalle.

– Självklart tär det lite på en mentalt. Man bryts ner lite precis när det händer, men för mig handlar det om att komma bort från det destruktiva tänket fort och försöka se framåt i stället. Man får göra det bästa av situationen helt enkelt.

Är du orolig för nya bekymmer i knät nu när det varit två skador på kort tid?

– Det går inte att åka runt på isen och tänka på att man eventuellt ska skada sig igen. Där har jag varit förut. Man försöker skydda vissa delar av kroppen i olika situationer på isen men det som händer då är att man kan skada sig på andra ställen för att man visar sig svek och tvekar.

– Då får man vara noggrann med att jobba sig in i den mentala aspekten och vara trygg i att gå in i närkamper. Det är viktigt att man känner sig bekväm och litar på kroppen till hundra procent, annars är det lätt hänt att det kan gå åt helvete.

Axel Holmströn blickar framåt efter en besvärlig debutsäsong i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



Axel Holmström hade en strulig debutsäsong i HV71.

Han kom hem till Sverige igen efter två år i AHL och spåddes vara en kanonvärvning samt en ledande center för Jönköpingslaget. Det började dock med att den förre Detroit-talangen bänkades av dåvarande tränaren Stephan "Lillis" Lundh och tvingades kämpa för att ens ta en plats i HV71.

Lägg därtill de knäbekymren som han hade under delar av säsongen så var det inte en säsong att minnas för Holmström, som ändå lyckades skrapa ihop 20 poäng på 46 matcher.

”DET HÄR BLIR ETT REVANSCHÅR FÖR MIG”

När han nu går in på sin andra säsong i HV71 känner han sig mycket mer trygg och förväntar sig också att det ska gå mycket bättre.

– Jag känner mig mycket mer hemma i Jönköping och allt runt omkring nu. Så som jag är som människa så ger det en trygghet i att man trivs på ett helt annat sätt, så har det varit egentligen vart jag än har spelat att det andra året har känts mycket bättre rent privat. Då speglar det sig ofta ute på isen.

– Jag ska göra det bästa av situationen, det går inte att stressa upp sig över att det är kontraktsår utan man får gå ut och spela sitt egna spel och spela för laget. Sedan får man ta det som kommer, det är en speciell situation för alla klubbar och spelare med nya kontrakt och sådär med Corona. Men det är ingen idé att tänka på sånt över huvud taget.

Är du revanschsugen med tanke på hur debutsäsong i HV var?

– Självklart är det så. Förra säsongen så kom jag in med vetskapen om att det är en omställning från att ha spelat i AHL och komma tillbaka hit till ett helt annat spel och stor rink och allt sånt. Jag visste att det skulle bli tufft, det hade jag i huvudet.

– Det jag var besviken över var att det tog lite för lång tid för mig att komma in i det. Det fanns positiva delar från förra säsongen också, men det är helt klart att jag skulle säga att det här blir ett revanschår för mig.

Skulle du säga att du fortfarande har något att bevisa då?

– Inte mer än för mig själv. De flesta killar i vårt lag, och säkert även i hela SHL, sätter störst krav på sig själv och vad man själv vill utföra där ute. Jag fokuserar inte speciellt mycket på hur det ser ut utifrån utan jag vet själv vad jag kan göra och hur bra jag kan spela så det är dit jag tänker sträva. Vad andra folk tycker och tänker, det har jag lärt mig att koppla bort, avslutar Axel Holmström med ett finurligt leende.

