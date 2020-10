Jättelöftets succématch – blev fyramålsskytt

Anton Lundell draftades som tolfte spelare av Florida Panthers i årets draft.

Nu, drygt två veckor sedan, har 19-åringen haft en succématch i hemma i den finska ligan med HIFK.

När Helsingforsklubben mötte SaiPa under lördagskvällen blev det seger med 5-2 och den JVM-aktuelle forwarden sköt fyra av målen.

Den första fullträffen kom efter ett direktskott i mitten av den första perioden. Drygt en och en halv minut senare satte han 2-0 på straff och i början av den andra perioden fullbordade Lundell hattricket med en läcker soloräd.

Forwardstalangen plockar upp pucken i egen zon och vänder sedan upp och tar fart genom mittzon. Därefter fintar han bort en av backarna, kommer fri med målvakten och lyfter in 3-0-pucken bakom SaiPa-keepern.

