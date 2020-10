SHL-klubben förlänger med sportchefen

Thomas Fröberg kom in till Oskarshamn förra säsongen som general manager.

Nu byts titeln till sportchef när klubben förlänger kontraktet med Fröberg.

– Det känns bra att kunna förlänga med Thomas så här tidigt, säger klubbchefen Martin Åkerberg.



Förra säsongen var minst sagt kaotisk för IK Oskarshamn med stor spelaromsättning samt rykten om en inre konflikt.

Därefter har klubben stabiliserats och en av de bidragande orsakerna till det är Thomas Fröberg som plockades in för nästan ett år sedan.

Nu meddelar Oskarshamn att de förlänger kontraktet med Fröberg, som kommer att agera sportchef för klubben även nästa säsong.

– Han har visat att han håller på den högsta nivån i Sverige. Han har byggt en stabil sportslig grund i klubben, både sett till spelarmaterial och staben runt laget, säger IKO:s klubbchef Martin Åkerberg.

”KUL ATT FÅ FORTSATT FÖRTROENDE”

IK Oskarshamn har fått en fin start på den nya säsongen och ligger just nu i mitten av tabellen efter åtta matcher. Flera av nyförvärven, som värvades av Fröberg, har gjort succé under inledningen och just nu är det Nolan Zajac, Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson som ligger i toppen av den interna poängligan.

– Kul att få fortsatt förtroende, så klart. Vi har börjat bygga något väldigt intressant här i Oskarshamn och då känns det bra att fortsättningsvis få följa med på den resan, säger Thomas Fröberg till klubbens hemsida.



När 53-åringen, som är pappa till HV-centern Linus Fröberg, värvades till Oskarshamn var det som general manager. Nu ändras dock hans titel till sportchef.

– För att Thomas titel ska matcha hans arbetsuppgifter byter han titel från general manager till sportchef men i fråga om ansvar och befogenheter sker ingen förändring, säger Martin Åkerberg.

