Avled som 21-åring - blev pionjär för homosexuella inom hockey

Han avled i en bilolycka 2010, blott 21 år gammal. Innan dess blev Brendan Burke en pionjär genom att bli en av de första profilerna i hockeyvärlden att komma ut som homosexuell. Tio år efter sin bortgång lever hans arv vidare – och hjälper elitidrottare att våga vara öppna med sin sexuella läggning.

– Att Brendan dog så ung är en fruktansvärd tragedi, men det har varit fantastiskt att få se hur hans minne och kamp har levt vidare, säger tidigare vännen och Leksandsspelaren Carter Camper till hockeysverige.se.







I tv-serien Björnstad bär karaktären Benji Ovic på en stor hemlighet. Han är homosexuell. Machokulturen i omklädningsrummet hos Björnstads juniorlag gör det svårt för honom att berätta om sin sexuella läggning. Inte ens bästa vännen Kevin Erdahl har en aning…

Homosexualitet i manlig lagidrott har under lång tid varit tabu. Inom ishockeyn finns det bara en handfull spelare och ledare på elitnivå som känt sig bekväma nog att komma ut och berätta om sin sexuella läggning.

Teorierna om varför är flera, men många pekar på att homofobi varit en stor del av den machokultur som präglat manlig lagidrott.

I samband med OS i Sotji 2014 blev frågan brännande het eftersom Ryssland strax innan vinterspelen hade infört lagar som begränsade homosexuella medborgares rättigheter. Den tidigare NHL-backen Aaron Ward gjorde i samband med det en minidokumentär för den kanadensiska tv-sportkanalen TSN som kallades "ReOrientation". Den behandlar de hinder som finns för i första hand manliga homosexuella att komma ut i idrottsmiljöer. Där möter Ward flera elitidrottare som berättar om de trösklar – framför allt då omklädningsrumskultur och jargong – som stoppade dem från att berätta om sin sexualitet i ett tidigare skede.

Varken i Nordamerika eller i svensk elithockey har någon herrspelare kommit ut som gay. Däremot fanns det en pionjär som öppnade dörren för homosexuella inom hockeyn redan för tio år sedan.

Hans namn var Brendan Burke.

Burke avled tragiskt i en bilolycka, 21 år gammal, i februari 2010. Innan dess hade han blivit "personen närmast NHL att komma ut som homosexuell", för att citera ett textstycke ur ett reportage hos Yahoo Sports 2011.



SON TILL GENERAL MANAGER

Brendan Burke var aldrig någon stor hockeyspelare. Men som son till den mångårige general managern i NHL, Brian Burke, utmärkte han sig som ledare och valde i ett tidigt skede att styra in på den banan. När han antogs till Miami University i Ohio var det inte som spelare utan som videokoordinator och så kallad "student manager" för det framgångsrika collegelaget.

– Men han var som en i laget, en av grabbarna som man alltid umgicks med och hittade på grejer med utanför rinken, berättar Leksands amerikanske forward Carter Camper för hockeysverige.se.

Camper var en av Miami Universitys stora hockeystjärnor under samma tidsperiod som jämngamle Burke var där. Han minns honom som en "god vän" och "en fantastisk personlighet".

Det var bara månader innan bilolyckan i Indiana den 5 februari 2010 som Brendan Burke berättade för världen att han var gay. Han hade kommit ut inför sin familj i samband med julfirandet två år tidigare och berättat för hockeyvännerna på Miami University i samband med säsongsavslutningen 2009.

Samma år gick Burke med på att ställa upp i en intervju med ESPN:s hockeyreporter John Buccigross för att berätta om sin sexuella läggning. Detta i hopp om att kunna hjälpa andra inom elitidrottsvärlden att vara öppna med sin sexualitet.

Att han vågade träda fram i det offentliga ljuset på det sättet som han gjorde var till stor del resultatet av stödet han kände från sin familj och vännerna i hockeylaget på Miami University.

– Att han kom ut förändrade ingenting för oss i laget. Han var fortfarande en av oss, en vän vi höll kär. Det var viktigt för oss att visa honom det, att han var accepterad, minns Carter Camper.

"DE SISTA ORDEN HAN SKREV TILL MIG"

Dagen efter att artikeln om Brendan Burke hade publicerats hos ESPN ställde han och hans far, vid tidpunkten general manager för Toronto Maple Leafs, upp i en intervju med TSN. Där förklarade Brendan varför han valde att berätta sin historia.

– Det är viktigt, för det finns så många homosexuella inom idrotten som förtjänar att veta att det finns säkra miljöer, att det finns människor som stöttar dem oavsett vad deras sexuella läggning är, säger Brendan Burke i intervjun.

En av dem som lyssnade och tog åt sig av det som sades den kvällen var Brock McGillis. Den tidigare OHL-målvakten hade länge burit på samma hemlighet som Brendan Burke.

– Samma kväll som han kom ut i intervjun på TSN kontaktade jag honom. Efter det pratade vi nästan varje dag. Brendan och jag blev vänner och det var en sådan otrolig lättnad eftersom jag äntligen kunde berätta för någon att jag var gay, har McGillis sagt i en intervju med The Hockey News.

Brock McGillis en gång så lovande hockeykarriär hade förstörts av hans inre kamp. Under sena tonåren och en bit in i 20-årsåldern var han självmordsbenägen och drack stora mängder alkohol för att dämpa ångesten han bar på.

– En dag skickade Brendan ett sms där det stod att han längtade efter den dagen då jag kom ut inför min familj precis som han kommit ut inför sin. Jag svarade honom aldrig. Jag var aldrig rädd för hur min familj skulle reagera – jag visste att de skulle stötta mig – jag var rädd för hur de skulle påverkas av omgivningen och hur mina egna möjligheter att göra karriär skulle försämras genom att komma ut, säger McGillis, som i dag föreläser om hur det är att vara homosexuell i idrottsmiljöer, i intervjun med The Hockey News.

– När Brendan skrev så där svarade jag aldrig honom. Två dagar senare gick han bort i bilolyckan. Det där blev de sista orden han skrev till mig. Och det är därför jag talar nu. Det är därför jag delar min historia, för att det gör den mänsklig. Alldeles efter det här berättade jag för min bror och sedan min familj och mina vänner att jag var gay.

"NÅGOT JAG TÄNKER PÅ ÄN I DAG"

Brendan Burkes hastiga bortgång var inte bara en enorm tragedi för hans familj och allra närmaste. Det var en tragedi även för hockeylaget på Miami.

– När "Burkie" gick bort... Det var som att förlora en bror. Sorgen vi hade inom laget tog oss närmare varandra. Vi blev en tajtare grupp på grund av det. Men han blev otroligt saknad också. Det är något jag tänker på än i dag, hur hemskt det var att förlora honom i en så pass ung ålder, säger Carter Camper.

Brendan Burkes roll som pionjär var inte förgäves hans alldeles för tidiga död till trots. Det såg hans familj till. I mars 2012 startades organisationen You Can Play till hans minne.

Bakom initiativet stod bland annat pappa Brian och hans äldre bror Patrick Burke, då scout för Philadelphia Flyers och i dag anställd av NHL för att jobba med disciplinära frågor. Organisationens mål var och är att bekämpa homofobi inom idrotten. Deras slogan blev "if you can play, you can play", en hänvisning till att alla ska känna sig välkomna inom idrotten – oavsett kön, sexualitet, hudfärg eller religiös bakgrund.

You Can Play fick omedelbart ett stort genomslag i NHL och hockeyvärlden. Inte minst tack vare det HBO-producerade reklaminslaget som visades samma dag som organisationen lanserade sin verksamhet.

Tillsammans med NHL-stjärnor som Henrik Lundqvist, Daniel Alfredsson, Claude Giroux och Corey Perry tillkännagav Brian och Patrick Burke målet med You Can Play.

"Vi ska bära vidare Brendans arv och säkerställa att HBTQ-atleter runtom hela världen ges samma möjligheter som alla andra. Att de inom sin sport endast döms utifrån sin talang, karaktär och arbetsmoral", skrev organisationen i sitt manifest.

Drygt åtta år efter sin födelse jobbar You Can Play fortfarande aktiv med frågor som berör HBTQ-idrottare. De har jobbat tätt ihop med NHL och fått fått många av ligans största stjärnor att stötta deras verksamhet offentligt. Deras arbete sträcker sig numera långt bortom hockeyn.

Carter Camper har deltagit i flera aktiviteter som You Can Play har orkestrerat. Han gläds åt den förändring som organisationen har bidragit till att skapa.



– Det är galet när man tänker tillbaka på hur det såg ut bara för tio år sedan, hur långt efter vi i USA befann oss. Men också hur stora framsteg vi gjort under de här tio åren. Det är fortfarande mycket som kan bli bättre, men jag känner att vi är på rätt väg när det gäller hur vi ser på de här ämnena inom elitidrotten, säger han.

– Att Brendan dog så ung är en fruktansvärd tragedi, men det har varit fantastiskt att få se hur hans minne och kamp har levt vidare och hur den här organisationen som skapades i hans minne blev en slags startpunkt för förändring. Bara att man började föra samtal om homosexualitet inom idrotten var ett stort första steg.

Yanic Duplessis.Foto: Skärmbild/CBC Radio Québec/YouTube



17-ÅRIG JUNIORSPELARE KOM UT

Tiderna har förändrats. Det fick vi se prov på i september när den 17-årige kanadensaren Yanic Duplessis, draftad av Drummondville Voltigeurs i juniorligan QMJHL, valde att komma ut som gay i en lokal podcast.

Brendan Burkes ande vilade även över det tillkännagivandet. För precis som Burke hade hjälpt Brock McGillis att våga komma ut och bli bekväm i sitt eget skinn fanns McGillis nu med som ett bollplank, rådgivare och stöd åt Yanic Duplessis och hans familj.

– Jag är alltid lite tvekande när någon beslutar sig för att komma ut i hockeykretsar, speciellt i en så ung ålder, eftersom jag är orolig för hur de kommer att bli behandlade inom sporten, sade McGillis i en intervju med CBC News.

När han såg det stöd och den kärlek som Duplessis fick från hela världen via sociala medier blev han lättad men framför allt hoppfull.

– Jag blev så glad, Den viktigaste lärdomen av det här var att när vi humaniserar de här frågorna för människor kommer de mer ofta än sällan att kliva fram och visa sitt stöd. När vi humaniserar kan vi också utbilda och skapa förståelse hos människor.

Carter Camper hoppas också att det här är ytterligare ett betydande steg för hockeyn i kampen för att bli mer inkluderande och för att utrota homofobi ur sporten.

– Det är otroligt modigt av en 17-åring att komma ut på det sättet, säger han om Yanic Duplessis.

– Jag tänker själv tillbaka på hur det var i omklädningsrummen när jag var 16-17 år och allt machosnack som pågick. Jag hoppas verkligen att det skett förändring där, men oavsett är det här ett tecken på att han är en stark ung man som förhoppningsvis får stöd från sina lagkamrater och alla andra runt hans lag. Att han behandlas precis som alla andra.

Precis som Brendan Burke när han valde att komma ut för tio år sedan.

