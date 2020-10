Bekräftat: Svenske stjärnan stannar i KHL

Igår kom det uppgifter om att Dennis Rasmussen skulle stanna i Metallurg Magnitogorsk. Idag bekräftar klubben att svensken är klar.

Det var igår som det rapporterades om att Dennis Rasmussen kunde återvända till Metallurg Magnitogorsk. Idag bekräftades det att 30-åringen är klar för en tredje raka säsong i klubben.

Rasmussen gjorde i fjol 33 poäng på 54 matcher och var med det tvåa i den interna poängligan.

Metallurg har i år spelat ihop 24 poäng på 18 matcher och placerar sig på en femteplats i den östra konferensen.

