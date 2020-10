Förvandlingen: Från ”brunkare” till målkung

Under sin första säsong i Björklöven sköt Alexander Wiklund sex mål.

Förra säsongen blev han Umeålagets målkung med 20 mål – och i år har han inlett säsongen med fem fullträffar på fem matcher.

Piteåsonen har genomgått en förvandling från defensiv gnuggare till målkung på bara några år.

– Det finns en enkel förklaring och det stavas förtroende, säger Wiklund till Hockeysverige.se.

Under sin enda säsong i Västervik började den hockeyallsvenska publiken få se tillstymmelsen av den spelare som Alexander Viklund växt ut till i Björklöven. Den säsongen (2017/18) slutade Piteåsonen på en delad andraplats i smålänningarnas interna skytteliga med sina 13 fullträffar.

När forwarden sedan flyttade upp till Umeå efter säsongen i Västervik hamnade han direkt i sitt gamla fack igen, som den defensiva slitvargen han varit under sina SHL-år i Karlskrona och sin tidigare hockeyallsvenska sejour i Karlskoga.

– Egentligen har jag inte ändrat något i min spelstil från den tiden. Jag är fortfarande en ”brunkare”, säger Wiklund med ett skratt till Hockeysverige.se.

– Jag spelar fortfarande på samma sätt som jag gjorde under de åren. Sen har jag slipat bort den biten av mitt spel där jag tog lite onödiga utvisningar och så där, men jag spelar inte "flashigare" i dag än vad jag gjorde för några år sedan.

Men förra säsongen hände det något i den offensiva produktionen.

OTAPPAD MÅLPOTENTIAL

Under Joakim Fagervalls ledning växte Wiklund ut till en offensiv nyckelspelare i Hockeyallsvenskans bästa lag. Med sina 20 mål blev 29-åringen Björklövens främste målskytt den gångna säsongen.



– Det finns en enkel förklaring och det stavas förtroende, säger Wiklund och utvecklar:

– När man kokar ner allt så hamnar man ändå där. När jag kom till Björklöven så fick jag spela en rätt defensiv roll inledningsvis innan jag började spela till mig en allt mer offensiv roll. Ifjol fick jag en större roll redan från start och det är klart… Ju mer du får spela i offensiva situationer och spela överlag, desto mer växer självförtroendet och även poängproduktionen. Det är den stora grejen som skiljer från tidigare under min karriär, att jag får ett mycket större offensivt förtroende.

– Sen tränar vi på riktigt bra här och jag är nog bättre tränad nu än vad jag varit tidigare. Jag har blivit äldre och förhoppningsvis lite klokare också. De faktorerna spelar in, men i grund och botten handlar det om förtroendet jag fick av Fagervall ifjol som gjorde att jag fick möjlighet att ta de kliv jag gjorde ifjol.

Men såg du att du hade 20 mål i dig?

– Ptja… Alltså ja, egentligen. Jag har egentligen alltid varit en målskytt och jag vet att jag har ett bra skott. Får man bara vara i de situationer där det brukar göras mål så har jag alltid haft en tro på mig själv att jag kan göra mål. Sen om det skulle vara 15 eller 20 låter jag vara osagt, men jag har alltid haft en tro på att jag har kunnat få ut mer av mitt målskytte än vad jag har fått tidigare i allsvenskan.

TOPPAR INTERNA SKYTTELIGAN

Wiklund har visat under årets säsongsinledning att fjolåret inte bara var en engångsföreteelse, heller.

På de fem matcher som Wiklund spelat har han skjutit fem mål – och toppar återigen den interna skytteligan. Detta före mer offensiva spjutspetsar som Olle Liss, Oskar Steen och Carl Grundström.



– Jag har väl i princip gjort mål på de fem målchanser jag har haft, säger Wiklund med ett skratt.

– Det har gått över förväntan måste jag säga. Jag är väldigt nöjd med min målproduktion än så länge, givetvis.

– Det har börjat bra för laget och även för min del, så det är skönt. Det finns inte så mycket att klaga på. Jag har väl aldrig haft en sån här start på en säsong tidigare. Det är jäkligt skönt att det lossnar direkt från början istället för att man ska inleda säsongen i motvind.

Ja, även för Björklöven har säsongen startat strålande.

Jag tror inte att det finns många ställen i Sverige som har ett bättre stöd än vad Björklöven har i dag.



Alexander Wiklund om stödet i Umeå.

Det topptippade Umeålaget har inlett säsongen med sex trepoängare på sex matcher och toppar den hockeyallsvenska tabellen med sina 18 inspelade poäng. Man har redan nu spelat till sig en fyrapoängsledning i toppen – trots att tvåan Södertälje spelat tre (!) matcher fler än Björklöven.

– Västerås-matchen (9–1) spelade vi jättebra och mot Kristianstad senast spelade vi stabilt (5–0). Sen har vi i mina ögon haft någon match där vi kanske inte ska vara jättenöjda med vår insats. Västervik (3–2) är en sån match.

– Sen hittar vi vägar att vinna. Det är ändå starkt, trots att vi kanske inte alltid spelat så bra som vi vet att vi kan och på det sättet som vi vill spela, menar Wiklund.

Du kom till Björklöven för lie drygt tre år sedan. Hur skulle du säga att det skiljer sig att vara en del av klubben i dag jämfört med när du kom?

– Det är mycket medvind i hela staden och föreningen i dag. Under mitt första år här i Umeå hade vi det tufft. Vi hade egentligen ett ganska bra lag, men fick inte ihop det alls. Vi var lite obalanserade och jag tror vi i slutändan slutade tia. Då var det ganska tufft…

– Sen, i fjol, när vi fick in (Per) Kenttä, så blev det en helt annan optimism i hela staden, egentligen. Hela hockey-Sverige vet hur vindarna blåser i Umeå just nu och det är något som Kenttä fört med sig in i klubben. Det har bara gått framåt sedan dess.

– Vi hade en jättebra säsong ifjol och det har hållit i sig även i år, trots corona och allt det som hände i våras. Vi har fortfarande ett grymt stöd. Jag tror inte att det finns många ställen i Sverige som har ett bättre stöd än vad Björklöven har i dag.

Finns det något konkret man kan peka på som förändrats?

– Egentligen inte. Fagervall fick hjälp att utveckla sin spelidé tillsammans med Kenttä och lyckades hålla efter det på ett bra sätt. Vi har kanske blivit lite mer konsekventa.

– Sen har vi prickat rätt på alla värvningar, egentligen. Det har gett ett lugn och ett självförtroende i gruppen som vi har. Självförtroende i en grupp gör kopiöst mycket.

– Men det är svårt att sätta fingret på något specifikt. Vi sysslar inte med något hokus pokus, säger Wiklund med ett skratt.

BÄTTRE BREDD ÄN SHL-LAGET

Inför den här säsongen försvann Joakim Fagervall till Malmö och ersattes av en annan Kirunafostrad tränare i Hans Wallson.



– Det är tydligt att det är Kiruna-tränare som är grejen just nu, skrockar Wiklund.

– Han har en jäkla hög kravbild. Det är full fart och det är full tävling varenda dag. Han är jävligt driven. Han är ganska lik Fagervall på det sättet.

– Men det är en ny röst i omklädningsrummet. Vi har inte ändrat på så mycket i vårt spel, men vi har skruvat på en del småsaker som Wallson tycker att vi har kunnat göra bättre. Men i det stora hela spelar vi på ett ganska likt sätt som förra året.

– Än så länge har det funkat jävligt bra. Han är som sagt en driven tränare och får ut mycket av individerna.

Bredden som vi har i Björklöven i år överträffar det vi hade i SHL med Karlskrona.



Alexander Wiklund imponeras av Björklövens truppbredd.

Wiklund har tidigare under karriären spelat två SHL-säsonger med Karlskrona. 29-åringen menar att den trupp som Björklöven nu besitter i mångt och mycket är av samma klass som de lag som KHK mönstrade i SHL under hans sejour där.

– Det finns en helt annan trygghet här i Björklöven än vad det gjorde i KHK, men tittar man spelare för spelare så kanske vi hade lite mer spets i Karlskrona, om vi nu räknar bort Grundström och Steen.

– Men bredden som vi har i Björklöven i år överträffar det vi hade i SHL med Karlskrona. Med det sagt så säger jag inte att vi skulle gjort det bättre i SHL med det här laget än vad vi gjorde med Karlskrona, men vi har en grym kvalité i laget. Vi har ett väldigt spetsigt och brett lag här. Det visade sig i tabellen i fjol och jag tycker att det visat sig även i år, både tabellmässigt och spelmässigt.

I år är pressen hård på att Björklöven ska ta steget upp från Hockeyallsvenskan till SHL. Kanske har det aldrig heller funnits en bättre möjlighet, då man från och med den här säsongen slipper kvala mot ett SHL-lag.

Trots att man är stora förhandsfavoriter att ta klivet upp till svensk ishockeys finrum den här säsongen menar Wiklund att pressen ändå inte är speciellt påtaglig.

– Ska jag vara helt ärlig så känner jag personligen ingen press, egentligen. Det är mer en vilja. När man vet hur bra vi var ifjol och att vi blev berövade på chansen att spela om det så har det vuxit en enorm vilja i gruppen.

– I år går vi in till säsongen med en stor revanschlusta och vi vet att vi är ett riktigt, riktigt bra lag. Det är klart att det finns en press på oss utifrån, men det är inget som tynger oss i laget. Det känns mer som att det är folk som vill oss väl och vill se oss lyckas. På något sätt blir det en ”bra press”, eller hur man ska säga. Vi vet att pressen finns där, men vi känner inte av den som något negativt, avslutar Wiklund.