Från Hockeytvåan till SHL-succé: "Blev SHL på ett bananskal"

– Fröberg (sportchefen) sa att Martin Filander såg något i mig, säger Näsén till hockeysverige.se.

– Jag försökte faktiskt få allsvenska lag att plocka honom från Ettan, säger Filander.

Pontus Näsén var en av flera Oskarshamnsvärvningar som främst var tänkt att spela i HockeyAllsvenskan förra säsongen. Backen spelade i Vimmerby i HockeyEttan när han plockades in till IKO av Daniel Stolt, samma sportchef som tidigare hade tagit honom till Vimmerby, och var långt ifrån SHL-spel.

Men så gick Oskarshamn, mot alla odds, upp i högstaligan. Och helt plötsligt var Pontus Näsén en SHL-spelare.

– Jag kände lite både och kring det. Samtidigt som jag kände att det var ett stort steg kände jag också att jag kunde klara av att ta steget. Sen kan jag väl känna att jag klarade av steget bättre vissa matcher än vad jag gjorde i andra, och det syntes kanske att jag inte var helt inne i SHL. Men så blir det väl när man går rakt in från HockeyEttan, säger backen till hockeysverige.se.

Våren 2017 spelade Pontus Näsén i Hockeytvåan med Malung efter att inte ha slagit sig in i Moras A-lag. Bara två och ett halvt år senare gjorde han sin SHL-debut. Något han själv knappt hade vågat drömma om.

– Jag tänkte ärligt talat inte ens på SHL. Det var först under året i Vimmerby som jag kände att jag ville ta klivet upp i HockeyAllsvenskan, och sen blev det ju SHL på ett bananskal, konstaterar den nu 24-årige succéspelaren.

FYRA POÄNG - PÅ TVÅ MATCHER

Det är faktiskt rimligt att kalla honom för "en succéspelare".

Förra säsongen blev det "bara" 28 matcher i SHL, en snitt-istid på elva minuter per match och tre assistpoäng. Han lånades även ut till Mora i HockeyAllsvenskan. Den här säsongen har Näsén på bara åtta matcher gjort två mål och totalt sex poäng. Förra veckan fick han sitt rejäla genombrott, med 2+1 mot Leksand och ytterligare en poäng i matchen mot Örebro. Istiden har gått upp till ungefär 17 minuter per match,

Pontus Näsén efter första SHL-målet.Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic



– Ja, det var jävligt kul att få göra de första målen såklart. Det stärker alltid självförtroendet när man får göra lite poäng. Ska jag vara ärlig var det en jäkligt kul vecka, måste jag säga. Men nu lär man fortsätta jobba hårt för att kunna hålla i det här.

Är du förvånad själv över att det gått så bra, både för dig och laget?

– Ja, lite kanske. Men jag har ändå fått ett stort förtroende av tränarna - och jag tycker att jag tagit den chansen som jag fått av dem också. Men det blir ju så här när man får förtroendet från start. Det blir en annan grej. Förra säsongen fick jag inte förtroendet på samma sätt, även om de 28 matcher jag gjorde nog spelar in att det kunnat gå så bra nu. Jag fick ändå med mig lite rutin.

Finns det något konkret du jobbat med från förra säsongen?

– Jag har reflekterat lite över det jag fick lära mig förra året, hur spelet fungerade och sådana saker, Men jag har också kunnat jobba riktigt hårt en sommar till. Fysen har jag jobbat mycket med. Och skottet!

FÖRDEL ATT GÅ DEN LÅNGA VÄGEN?

Även om Pontus Näsén kanske inte tänkte att han skulle ta sig till SHL har han aldrig slutat tro på sig själv. Inte ens när han var nere i Hockeytvåan.

– Jag har alltid litat på mig själv, trott på mig själv och jobbat hårt på somrarna. Jag har framför allt slitit på bra rent fysiskt, så jag orkar koncentrera mig och sådana saker. Men framför allt har jag alltid trott att jag ska klara av de saker jag ställs inför.

Kan det till och med vara positivt att ha behövt kämpa sig upp från lägre serier?

– Positivt kanske det inte är, men det har nog varit lärorikt att ha behövt kämpa lite extra. Man får kriga rejält när man spelar i HockeyEttan. Man jobbar, sen tränar man eftermiddagar och spelar matcher fast man jobbar och sådana saker. Just det har nog varit lärorikt, säger backen och fortsätter:

– Man uppskattar kanske att vara proffs på ett annat sätt nu också, när man vet hur det har varit tidigare.

Pontus NäsénBildbyrån



"BLEV EN TRYGGHET - OCH OCKSÅ EN NERVOSITET"

De senaste åren har Vimmerby utvecklat massor av spelare som satt avtryck i både HockeyAllsvenskan och SHL. Eller vad sägs om Jesper Kokkonen, Hampus Harlestam, Dennis Fröland, Markus Modigs med flera. Den som tagit de spelarna till Vimmerby är Daniel Stolt, som både var den som tog Pontus Näsén dit och sen plockade honom till Oskarshamn när han blev sportchef där.

– Jag har fått den frågan förr, varför vi är så många som lyckats därifrån. Och jag vet ärligt talat inte. Men jag hade ju Stolt som sportchef, och det hade de andra du nämner också. Han värvar spelare som han verkligen tror på. Jag fick chansen att spela mitt spel och vara en offensiv spelare, och jag tror det var samma sak för de andra spelarna. Samtidigt är Vimmerby en bra Ettan-klubb överlag.

När Daniel Stolt lämnade IK Oskarshamn - blev du orolig för din egen framtid i klubben då?

– Lite oro finns det väl alltid. Men (Thomas, sportchef) Fröberg sa ändå i helt okej tid att (Martin) Filander såg något i mig och att jag skulle få mina chanser. Så jag tänkte inte så mycket på det. Det var mer upp till mig att försöka ta chanserna som jag skulle få.

– Det blev en trygghet att få höra det, men samtidigt blev det en viss nervositet också. Jag visste att jag var tvungen att ta chansen, och det är inte alltid så enkelt.

Faktum är att Martin Filander har varit ett fan av Pontus Näsén under en lång tid. Om Oskarshamns huvudtränare fått bestämma hade backen spelat i HockeyAllsvenskan redan för ett par år sedan.

– Jag har haft både direkt och indirekt koll på honom i tre, fyra år. Jag har vetat om att han har egenskaper med pucken som är högkvalitativa, säger Filander till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag försökte faktiskt få allsvenska lag att plocka honom från Ettan, men då var det ingen som nappade på det.

"RÄTT SKALLE PÅ KILLEN"

När Filanders Malmö mötte Oskarshamn i en försäsongsmatch inför förra säsongen blev han allt mer övertygad om Pontus Näséns kvalitéer.

– Då visade han mycket av det vi ser idag, säger IKO:s nye huvudtränare.

Martin Filander har länge gillat backen.Bildbyrån



Filander tror också att det finns ännu mer att plocka ut från höstens genombrottsman.

– Vi har jobbat med hans stabilitet i spelet utan puck, samt att han ska spela på sina styrkor och våga göra skillnad så fort han är på isen. So far, so good, men nu krävs det hårt jobb över tid för att han ska få ut sin sanna potential. Men det är rätt skalle på killen, så jag tror på honom, understryker han.

Näsén själv vill dock inte sväva iväg och tänka på hur hans framtid skulle se ut.

– Nej, jag behåller fötterna på jorden. Det enda jag tänker är att jag vill göra en hel säsong i SHL, och etablera mig här.

