"Ska inte vara ett år man kastar i soptunnan"

I våras snuvades de på SHL-chansen på grund av pandemin. Under inledningen av den nya säsongen verkar det inte som det finns något stopp på Björklöven som ångar på i toppen av Hockeyallsvenskan.

– Alla vet vad som kommer att krävas för att kunna gå hela vägen och är beredda att sätta in den insatsen, berättar sportchefen Per Kenttä för hockeysverige.se.



Det är knappast någon överdrift att påstå att Björklöven fått en kalasstart på den allsvenska säsongen. Sex raka segrar och 29-8 i målskillnad är inget annat än makalöst bra.

– Det finns inte så mycket att klaga på just nu, konstaterar sportchefen Per Kenttä när hockeysverige.se ringer upp.

— Jag tycker vi har spelat rätt okej och vi ligger lite före än vad vi trodde att vi skulle göra vid den här tiden. Men samtidigt så har vi krånglat oss ur två matcher som kunde ha gått lite hur som helst.

– Men det är ju en styrka att hitta sätt att vinna även om inte allt fungerar som det ska kanske, tillägger han.

STOR KONKURRENS I LAGET

Intervjun med Per Kenttä gjordes under tisdagen och matcherna han syftar på är de mot Västervik och Vita Hästen där de mot Hästen hamnade i underläge och mot Västervik tappade en 2-0-ledning.



Det måste väl kännas skönt för dig som sportchef att ni hittar de här vägarna att vinna?

– Ja. Samtidigt ska man komma ihåg också att man möter alltid ett lag på andra sidan som gjorde bra matcher mot oss. Så jag ska inte ta ifrån dem någonting på det sättet.

Hur jobbar ni för att bibehålla den här starten?

– Framförallt har vi stor konkurrens i laget. Det är konkurrens om varje plats i stort sett och det blir att träningarna också blir tuffa och det blir att man måste slåss för att få spela helt enkelt. Jag tycker att det är en fördel och hjälper oss framåt att vi har den här tävlingskulturen redan från början.

"ENORM REVANSCHLUSTA"

Ifjol slog Björklöven poängrekord i Hockeyallsvenskan med 121 poäng. Mycket talar för något liknande i år och sportchefen menar att vinnar- och tävlingskulturen är något som hänger med sedan ifjol.

– Det är någonting jag tycker att vi byggde redan ifjol och vi har förmånen att få ha kvar många spelare sen dess. Det blir mycket lättare då att skapa den kulturen då och bygga vidare på det vi gjorde ifjol.

Med tanke på hur 19/20 slutade, finns det en revanschlusta från ifjol?

– Det är en enorm revanschlusta. Speciellt hos alla som var med ifjol. Det är därför jag tror att vi fick många som ville stanna kvar och göra den här resan tillsammans. Det ska inte bara vara ett år man kastar i soptunnan.

– Alla vet vad som kommer att krävas för att kunna gå hela vägen och är beredda att sätta in den insatsen.

Det går att se saker och ting på olika sätt. Björklöven har tagit vid där de slutade ifjol. Samtidigt är det i vår laget ska vara som bäst. Finns det någon oro hos Per Kenttä att laget är FÖR bra för tidigt?

– Man ser ju det här som en resa framåt. Men man är ju aldrig bättre än sin senaste insats. Vi tar en match i taget och så ser vi framåt. Men givetvis siktar vi på att vinna varenda match vi ställer upp i. Men det vet vi av erfarenhet att det brukar inte bli så, säger han och skrattar.

Kevin Poulin är en spelare som stuckit ut enligt Per Kenttä. Foto: Bildbyrån



Vilka spelare tycker du har stuckit ut främst för er?

– Framförallt har ju defensiven fungerat ochKevin (Poulin) har varit bra i mål här i starten. Det var ett skönt kvitto att få.

– Jag tycker de som var ifjol med (Fredric) Andersson, (Sebastian) Selin, (Alexander) Viklund...

— Det är de som sätter den här kulturen, vad som är acceptabelt i Björklöven gällande arbetsinsats och hålla sig till till spelsystem. Även hur vi kör fysen. Så de bygger vidare på det som vi byggt, så de är otroligt viktiga i vårat sätt att bedriva verksamheten. Sen i själva spelet tycker jag att Pontus Andreasson varit enormt nyttig hittills, han sticker ut och kan göra det här lilla oväntade.



Vad har Daniel Rahimi betytt sedan han kom in?

– Han har varit fantastiskt bra här i inledningen. Han är både en pådrivare på isen och även utanför. Vi kommer ha otrolig nytta av Daniel och det syns att han varit med och är rutinerad i gemet. Sen är det en fantastisk kille som vill lära ut också och dela med sig av sina erfarenheter som är bra för de yngre spelarna.

– Han har varit ett riktigt stort utropstecken så här långt.

INGA NHL-NYHETER

Hockeyallsvenskan anno 20/21 kryllar av NHL-lån. I Björklöven återfinns Carl Grundström och Oskar Steen.

– De har varit jättebra för oss. Framförallt så hjälper de till att få det här drivet och konkurrensen på träningarna. De har varit bra i matcherna också och tagit sitt ansvar och förvaltat den istid de fått.

Hur länge NHL-lånen stannar allsvenskan hänger mycket på när ligan på andra sidan Atlanten drar igång. När det blir är ännu högst oklart.

– Vi har ingen information om vad som händer i NHL. Vi tuffar vidare så får vi se här inom ett par veckor hur det ser ut, säger Per Kenttä.