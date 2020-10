Storseger för Frölunda – Malmö ny tabelljumbo

Frölunda går återigen upp i serieledning efter att ha vunnit med 6-2 borta mot Malmö.

Malmö går dock i motsatt riktning då Skånelaget nu är ny tabelljumbo eftersom man har sämre målskillnad än Linköping.

Botten mot toppen.

Malmö låg näst sist i tabellen och hade två raka förluster inför kvällens möte medan Frölunda har varit inne i en toppform och hade fyra raka segrar innan de förlorade mot Färjestad i helgen.

Det började även bra för Frölunda i kvällens match i Malmö Arena. Bortalaget tog nämligen ledningen inom de första tre minuterna efter att Mats Rosseli Olsen kommit fri mot Lars Volden i boxplay.

2-0 till göteborgarna kom via ett nytt friläge tio minuter senare då Linus Nässén bröt loss och sköt in pucken bakom Volden.

LUNDQVIST OCH FRIBERG TVÅMÅLSSKYTTAR

I den andra perioden reducerade Malmö efter att Eric Engstrand styrt in sitt första SHL-mål i karriären men det var dock kortvarig glädje för hemmalaget eftersom Joel Lundqvist skickade in 3-1 halvvägs in i matchen.

Därefter rullade det på för Frölunda. Joel Lundqvist sköt sitt andra mål i matchen och passade sedan fram till Max Friberg som satte 5-1. NHL-lånet Joe Veleno reducerade för Malmö men sedan slängde Friberg in 6-2 vilket även blev slutresultatet.

Max Friberg stod för fyra poäng i matchen, två mål och två assist medan Joel Lundqvist var snäppet där under med tre poäng.

Frölunda leder nu SHL-tabellen, med en match mer spelad än tvåan Luleå, medan Malmö ligger sist även om man har en match mindre spelad än nästjumbon Linköping.

Malmö – Frölunda 2–6 (0-2,1-1,1-3)



Malmö: Eric Engstrand, Joe Veleno.

Frölunda: Joel Lundqvist 2, Max Friberg 2, Mats Rosseli Olsen, Linus Nässén.