Forne draftettan trejdad – igen

Nail Jakupov fortsätter att skickas runt i Ryssland. Nu har draftettan från 2012 trejdats till Avangard Omsk, hans tredje KHL-klubb sedan maj i år.



När Edmonton Oilers plockade Nail Jakupov som förste spelare i NHL-draften 2012 trodde många att laget hade lagt beslag på en målskytt i flera år framöver. Rookiesäsongen såg lovande ut med 31 poäng på 48 matcher men därefter gick det snabbt utför i ett svajigt Oilers.

Jakupov lyckades aldrig att etablera sig i NHL och sedan 2018 spelar han i KHL efter att ha försökt ta plats i både St Louis Blues och Colorado Avalanche efter tiden i Oilers.

Det blev två säsonger i storklubben SKA Sankt Petersburg men efter bara 20 poäng i fjol skickades han till Vitjaz Podolsk tidigare i våras. I Vitjaz blev det dock inga matcher utan flyttlasset gick snabbt vidare till Amur Chabarovsk som han har gjort 15 matcher för denna säsong.

Men även där har han haft problem med produktionen och bara fått ihop sju poäng (1+6). Det blir dock inga fler matcher i Chabarovsk för under tisdagen har Jakupov trejdats till Avangard Omsk, hans tredje klubb sedan maj.

Något positivt för Jakupov är i alla fall att Avangard är ett topplag i den östra konferensen till skillnad från Chabarovsk. Om det kan lossna för den nu 27-årige forwarden återstår att se.

27-year-old forward Nail Yakupov (1-6–7 in 15 GP for Amur) got traded to Avangard. pic.twitter.com/2M6tcrPuKP