"Fungerar inte att vara bra under en månad och dålig nästa"

LEKSAND/ULLVI (HOCKEYSVERIGE.SE)



Solen bryter igenom molnen i Ullvi, en liten by i utkanten av Leksand. Hösten är på plats och om det varit som vanligt skulle första matcherna i NHL sakta rulla igång. Nu har det som alla vet varit och är speciella tider runt om i världen och Stanley Cup-slutspelet just avslutats. Nytt startdatum för NHL 20/21 (som nu enbart blir 21) är runt 1 januari.



Det här innebär också att flera av våra NHL-spelare fortfarande är hemma i Sverige. Bland andra då Filip Forsberg som hälsar på för en intervju i Ullvi.

– Det har varit en speciell sommar. Allt stängde ner i mitten av mars. Till att börja med sa dom att det skulle vara under två veckor, berättar Nashville-forwarden och fortsätter:

– Jag tänkte att det skulle bli skönt med ett litet break. Under den tiden höll jag igång så gott jag kunde. Samtidigt insåg jag ganska snabbt att det inte var något kort break som väntade, att det skulle bli längre. Då fick jag egentligen bara försöka börja sommarträningen, men samtidigt också hålla mig redo för när det väl skulle starta.

– Jag var hela tiden kvar i Nashville tillsammans med tjejen och vi åkte mellan vår lägenhet och Georgia där hon är ifrån. Det tar sex, sju timmar med bil så det är inte så farligt. Vi ville få lite miljöombyte i stället för att sitta i lägenheten i Nashville tre, fyra månader. Det hade blivit lite väl instängt.



Forsberg tycker att det ändå har fungerat bra.

– Ju längre våren led desto mer började jag träna på is. Vi hade ett ställe där vi var ett gäng som körde privat. Dessutom är det många NFL-spelare (Amerikansk fotboll) i Nashville som jag lärt känna så jag körde mycket fys med dom under sista veckorna innan vi fick komma till hallen. Det fungerade bra.

BERÄTTAR OM FLICKVÄNNEN

Filip Forsbergs flickvän är artisten Erin Alvey som är uppvuxen i Georgia.

– Statesboro, utanför Savannah, heter staden hon är ifrån och det är större än vad Leksand är. Jag skulle tro att det är i ungefär i Borlänges storlek.

– Vi träffades i Nashville. Hon är musiker och jobbar mycket med det där och på den vägen var det, säger 26-åringen samtidigt som han spricker upp i ett leende.

– Hon har lite olika saker hon jobbar med, men musiken är hennes stora grej.



Har det varit svårt att anpassa sig till den amerikanska kulturen vilket du antagligen fått göra eftersom du är tillsammans med en amerikanska?

– Lite grann. Samtidigt har jag varit där borta i sex, sju år så jag har vant mig vid allting. Hon har inga extrema grejer. Det är Thanksgiving som är en stor grej som jag givetvis aldrig någonsin firat innan.

– Det blir trots allt sällan att vi kan fira det med tanke på vårt spelschema. I övrigt är alla traditioner ganska lika.



Hur har det fungerat socialt om även Erin reser mycket som artist?

– Med brejket för pandemin har det inte varit så mycket, men förhoppningen är att det kommer bli lite mer. Vi tar det som det kommer och det är svårt att planera någonting.



Är hennes föräldrar hockeyintresserade?

– Nej, inte alls. I alla fall var dom inte det. Nu har dom blivit det och tycker det är roligt. Sedan är dom inga ”die hard”-fans som sitter och tittar på varje match, men under slutspelet var dom intresserade.

– Det blev mycket tid tillsammans med dom under brejket, vilket var bra så jag fick lära känna dom ordentligt. Vi kommer jättebra överens och hela hennes familj är bra människor.

Foto: Privat



Erin Alvey har också varit på besök hemma hos Filip Forsberg i Leksand under sommaren.

– Hon har varit ganska mycket i Europa tidigare och familjen är från början ifrån Irland. Bland annat hade hon varit i just Sverige redan innan vi träffades.

– Hon gillar Sverige även om det är en väldig skillnad att komma hit till Leksand, men hon trivs jättebra här.

BESVIKEN PÅ SÄSONGEN

Däremot duckar Filip Forsberg lite på frågan om han kan tänka sig bo kvar i USA efter att karriären är över.

– Det är svårt att svara på. Tanken var aldrig det. Nu har jag varit där i sju år och förhoppningsvis får jag vara kvar där länge till också så man vet aldrig. Leksand kommer alltid finnas kvar för mig, så är det.



Säsongen 2019/20 svarade Forsberg för 21 mål och totalt 48 poäng på 63 matcher i grundserien. En säsong som han blickar tillbaka på med blandade känslor.

– Ska jag vara helt ärlig var det ingen vidare säsong. Det började bra. Sedan gjorde jag illa mig, missade några matcher och kom aldrig riktigt tillbaka.

– Däremot spelade jag bra i slutspelet, men då hade jag fått några månader för att ladda om och fundera lite över allt möjligt. Det tror jag var bra för min egen del.

– Givetvis hade vi inte heller någon bra säsong som lag. Jag tror många insåg under ”breaket” vad som krävs och det kändes som vi var ett nytt lag under slutspelet.

– Fem matcher, då blir det lite av en slump. Vi förlorade, vilket inte var bra nog, men vi fick i alla fall en positiv känsla i slutspelet kontra grundserien.

Ni var ett av seriens bästa lag bara någon säsong innan, vad ligger bakom att ni tappat?

– Det är svårt att säga…



Kan det ha smugit sig in en form av mättnadskänsla?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi fick in några nya killar som också var väldigt drivna precis som spelarna vi redan hade. Det var för många som underpresterade, mig själv inkluderat.

– Under säsongen var det egentligen bara (Roman) Josi som höll vad som krävdes under hela säsongen. Nu vann han Norris Trophy (NHL:s bästa back) också. Jag skojade med honom och sa ”Tänk vad bra du kan bli om du får lite hjälp också”, skrattar Filip Forsberg och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan vi andra steppa upp och det känns som att nästa säsong blir lite av en nystart för oss. Vi har ju haft lite av en rensning under ”free agencyn" också.

Filip Forsberg och Roman Josi.Foto: Bildbyrån



"VISAT ATT JAG KAN VARA EN AV DE BÄSTA"

Du har uttryckt en besvikelse över din egen insats, hur tänker du kring din egen prestation senaste säsongen?

– Som jag sa gjorde jag ingen vidare säsong. Under brejket fick jag fundera och ta ett steg tillbaka. I vanliga fall är det direkt fullt fokus på nästa säsong. Nu visste jag inte riktigt vad som skulle hända.

– Det var rätt skönt att starta om lite grann och fundera. Jag har kommit fram till lite slutsatser kring vad som kunde bli bättre och det blev stor skillnad i slutspelet.

– Sedan fick jag inte så många matcher på mig, men den känslan var ändå skön att ha med sig kontra den jag hade innan avbrottet kom i mitten av mars.



Vad kom du fram till när du analyserade din prestation?

– Mycket mentalt precis som i så mycket annat. För egen del har jag kvalitéer och jag har stundtals visat att jag kan vara en av dom bästa spelarna, men jag har varit för ojämn vilket är det jag funderat kring.



Nashville är inne i en stor förändring av laget med många spelare in och ut inför kommande säsong, något Filip Forsberg tycker är spännande.

– Det är en svår situation. Tur att inte jag är ”GM” (general manager) utan ”bara” spelare. Förändring händer tids nog. I vårt lag har vi haft i stort sett samma gäng länge. Det har varit ett par spelare ut och in varje säsong.

– Som det ser ut nu är det sex, sju spelare som inte kommer tillbaka. Det kan bli någon till som det verkar. Det är nästan ett halvt lag som bytts ut så det ska bli spännande att se hur det kommer bli.

– Givetvis kommer jag sakna folk som försvinner. Framförallt då personligheterna eftersom man bygger nära band med sina lagkompisar. Att göra en sådan rockad är speciellt, men spelarna vi får in gör förhoppningsvis laget bättre.

FORSBERGS STORA UTMANING

Är det någon av nya spelarna du är extra nyfiken på?

– Luke Kunin som vi tagit in från Minnesota. Vi har mött honom rätt mycket. Det är svårt att sätta sig in hur det kommer bli, men han är en duktig spelare.

– Vi har ändå trejdat bort Nick Bonino, vilket visar att vi tror på Kunin. Det ska bli väldigt spännande att se hur han kan passa in hos oss.



Vilka förväntningar har du på kommande säsong?

– Personligen är det att spela en hel säsong på den höga nivån jag har. Det är inget att hymla om att jag kan vara en av spelarna som kan vara skillnaden för vårt lag. Då måste man vara det under en längre tid också.

– Det fungerar inte att vara bra under en månad och dålig nästa. Den stora utmaningen för mig är att få ihop det över en hel säsong.

Filip Forsberg, Matt Duchene och den nu utköpte Kyle Turris.Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports



Hur ska du nå dit?

– Nu är det förberedelser rent fysiskt. Det fysiska har jag inte heller känt varit något problem. Där har jag lagt mycket tid under somrarna för att komma i bra form.

– Det är just mentala, att hålla den biten uppe under hela säsongen. Alla går igenom det här med att upp och ner under säsongen, men det får aldrig bli för lågt. Där har jag den stora utmaningen.



Och laget?

– Ska jag var helt ärlig är det ganska lika där med. Vi har ett jättebra och grymt lag. Spelarna vi har, inklusive mig själv, som inte nådde upp till nivån vi kan… Om vi spelar som vi kan är det som att vi sajnat sex, sju nya spelare.

– Kapaciteten där är skyhög så det ska bli spännande att se hur bra vi kan bli nästa säsong, avslutar Filip Forsberg innan han sätter sig i bilen och rullar in mot Noret i centrala Leksand igen.

TV: Joe Thornton om beslutet att flytta till Toronto