Bygger restaurangplatser - på läktaren

Regeringens besked om att inte höja publiktaket från 50 till 500 personer ställer till problem för SHL-klubbarna. Samtidigt har fler och fler klubbar i stället öppnat sina restauranger under matcherna för att få in fler personer - då restaurangerna inte gäller under samma regelverk som de vanliga läktarna.

Rögle tar det hela ett steg längre. De bygger om delar av sin ena kortsida till restaurangplatser med bord och stolar.

– Det här skulle kunna öppna upp för oss att ta in fler bordsbeställningar på matchdagar, där man kan sitta och äta och titta på hockey. Där är andra arenor med liknande struktur som den vi tittar på, som fått tillstånd. Vi tror att vi har en lösning, men vill givetvis jobba oss igenom det med Tillståndsmyndigheten i Region Syd, säger klubbdirektör Daniel Koch till Helsingborgs Dablad.

'KOMMER FÖLJA RIKTLINJERNA'

De förväntas få in upp till 130 extra personer på läktarna i Catena Arena tack vare det här kreativa draget - om det godkänns. Koch är dock tydlig med att man inte kommer äventyra något säkerhetsläge eller riskera någon smittspridning i och med utökandet av restaurangen.

– Hade vi inte tyckt det var ansvarsfullt hade vi aldrig gjort det. Vi kommer att följa precis de riktlinjer man har för att driva en restaurang och skapa väldigt mycket plats mellan och kring sällskap. Vi kommer att göra allting enligt alla normer och riktlinjer. Det tittar givetvis Tillståndsmyndigheten också på, säger han.

Rögle ligger femma i SHL efter att förra veckan ha förlorat mot både Brynäs och Leksand på bortaplan.

