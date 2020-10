Hemvändarfest och fullpackat på läktarna. Det är den bilden som kommit att skapas av mellandagshockeyn när Allettorna har seriepremiär och allt ställs på sin spets.

Men blir det så i år? Sannolikheten för en inställd fest känns under rådande omständigheter ganska påtaglig.



Ni vet hur det brukar vara. Julen är precis avklarad men många är fortfarande lediga. Det är mellandagar och en nervig förväntan inför vad som komma skall hänger i luften.



Då brukar pucken släppas i Allettan.



Så är det planerat att det ska bli i år också. Enligt tävlingsbestämmelserna ska Allettorna (precis som fortsättningsserierna) starta den 28 december.



Men finns det egentligen någon vits med att hålla fast vid det upplägget?



Nyligen valde regeringen att inte öppna upp för mer publik på idrottsarenorna. Ett riktigt dråpslag för många klubbar. 50-gränsen ligger fast och det finns egentligen ingen prognos för när lättnader på den fronten kan komma att komma.



Med tanke på läget i samhället med en ökande smittspridning på flera ställen i landet och en situation som blir allt mer pressad runt om i Europa har jag svårt att se att det ska ske något drastiskt före årsskiftet. Sannolikheten att det kommer dröja åtminstone till januari innan vi får se fler än 50 personer på hockeyladornas läktare känns snarare ganska stor.



Med andra ord. Om publiken ändå inte får komma in känns det som att vitsen med att rycka upp spelarna från sitt julfirande för att hasta till sina spelorter och förbereda sig inför premiärmatcherna är ganska liten. Då kan de lika gärna få några dagar extra att koppla av och sen köra igång serien igen efter nyår (när det kanske kan få komma in några fler själar?)



Poängen med att spela i mellandagarna är ju att Allettan-serierna ska få en pangstart med riktiga publikfester. Om det inte blir så är det rent av vettigare att skjuta på det hela till andra sidan årsskiftet.



Jag testade tanken på Hockeyettans ligachef Mats ”Horndal” Johansson under eftermiddagen och han nekade inte till att tanken seglat förbi hans medvetande. Det är inget som diskuterats i tävlingsutskottet (ännu), men tycks inte vara någon omöjlighet. Speciellt inte som utsikterna för publik i hallarna inte framstår som särskilt ljusa den närmaste tiden.



Vill man vara riktigt pessimistiskt lagd kan man ju dessutom föreställa sig ett scenario där det blir ett helt gäng klubbar som måste coronapausa och sätta sig i karantän under hösten med följdeffekten att det blir en hel mängd släpande matcher. Så till den grad att mellandagarna rent av kan behöva användas till att avsluta grundserien.



Jag tror helt enkelt att det finns en överhängande risk att premiärfesten i mellandagarna blir inställd.



Det vore rent av rimligt.



