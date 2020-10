Trots att Pittsburgh under ganska många år floppade, och hade svårt att prestera i slutspelet, går det inte att komma ifrån att man under Sidney Crosby och Jevgenij Malkin eran vunnit Stanley Cup tre gånger. Som jämförelse vann Penguins "bara" Stanley Cup två gånger under Lemieux- och Jágr-eran. I mångt och mycket har Penguins verkligen utnyttjat det dryga decennium då man haft två av historiens allra bästa centrar i sin trupp. För det epitetet tycker jag att man kan ge både Jevgenij Malkin och Sidney Crosby.

Sedan Malkin kom in i ligan, ett år efter Crosby gjorde det, har de båda gjort näst flest (Crosby) respektive tredje flest (Malkin) poäng i NHL. De ligger bakom Alex Ovetjkin men ser vi till poängsnitt är de båda Pittsburghspelarna en bit före "Ovie". Det är med andra ord bara skador som gör att de inte är etta och tvåa på den listan. Att under lönetakseran sitta på ligans två bästa spelare över en 15-årsperiod är en galen lyx - och kanske inget vi kommer få se igen. Washington har ju haft en liknande duo, men Nicklas Bäckström är "bara" sjua i NHL sedan säsongen 06/07. Han är ett snäpp ned från Crosby och Malkin, helt enkelt.

BILLIGA KONTRAKT

Både Crosby och Malkin har dessutom suttit på, i sammanhanget, extremt billiga kontrakt. #87 tjänar 8,7 miljoner dollar per år och #71 tjänar 9,5. Vi kan jämföra det med Chicagos Jonathan Toews och Patrick Kane som har lönetaksträffar på 10,5 miljoner vardera - eller för den delen med Torontos som har tre forwards som tjänar klart mer än Jevgenij Malkin.

Det hela beror såklart på att lönetaket gått upp, så Auston Matthews kontrakt nu är ju typ värt vad Sidney Crosbys kontrakt var när han skrev på det. Men frågan måste ändå ställas: Har Pittsburgh utnyttjat de lagvänliga kontrakten på sina superstjärnor tillräckligt mycket?

Sidney Crosby.Foto: Charles Leclaire-USA TODAY Sports



Över tid tycker jag ändå det. Jim Rutherford, den minst sagt aktiva general managern, har gjort massvis med trejder för att lyfta laget. Inte minst blev ju värvningen av Phil Kessel lyckad, men Rutherford har också gjort flera andra lyckade trejder både inför och under säsongen. Och även om inte alla blivit lyckade, och även om Pittsburgh inte alltid gått långt i slutspelet, har jag i alla fall fått känslan att han är beredd att göra exakt vad som helst för att verkligen maximera chanserna att vinna varje år.

Kosta vad det kosta vill.

CHICAGOVIBBAR

Rutherford har varit närmast manisk i sitt trejdande varenda säsong, och har med åren blivit än mer aktiv. Men det som tidigare andades "nu maximerar vi skiten ur den här Crosby- och Malkin-eran" luktar nu snarare desperation. Jag får lite samma känsla som jag fick när Stan Bowman fick totalpanik efter att Chicago blivit svepta av Nashville 2017. Helt plötsligt gick ingen säker. Assisterande tränaren skulle bort! Niklas Hjalmarsson skulle bort! Artemij Panarin skulle bort! Bort med alla! Bygg om! Bygg nytt!

Pittsburgh gjorde ju en väldigt blek figur i höstens slutspel (eller slutspelskval, som det ju stannade vid) och Rutherford var inte sen med att även han sparka lagets assisterande tränare. Han värvadein Kasperi Kapanen för ett mycket dyrt pris. Sen skeppade han iväg sin favorit Patric Hörnqvist - och tog in den minst sagt ifrågasatte Mike Matheson. Han köpte ut Jack Johnson (bra!) men värvade i stället in Cody Ceci (Inte bra!)

Egentligen började väl Rutherfords gloria falla lite på sned just när han tog in Jack Johnson. Medan övriga hockeyvärlden såg en back som var slut - såg Jim Rutherford en back värd ett femårskontrakt med en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar. Johnson var urusel från match ett. och köptes nu alltså ut.

General managern plockade efter Johnson in det extremt orörliga dasset Erik Gudbranson i utbyte mot Tanner Pearson. Medan Pearson gjort succé i Vancouver blev Gudbranson minst sagt kortlivad i Pittsburgh. Det blev 26 NHL-matcher och fyra slutspelsmatcher innan Gudbranson i sin tur byttes bort mot Andreas Martinsen (nu i norska ligan) och en sjunderunda.

ÄR DET SÅ CHANSERNA MAXIMERAS?

Till den här säsongen har han som sagt tagit in backen Mike Matheson i stället. Matheson sitter på ett långt kontrakt, till 2026, och ett dyrt kontrakt med en lönetaksträff som snuddar på fem miljoner dollar. Och i natt tog Rutherford alltså också in den utskällde Cody Ceci på ett ettårskontrakt.

För ett drygt år sedan gav Rutherford också breddforwarden Brandon Tanev ett på många sätt obegripligt sexårskontrakt.

Är det så här man maximerar vinstchanserna med Sidney Crosby och Jevgenij Malkin?

Kasperi Kapanen är tillbaka i Pittsburgh.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Nyförvärvet Kasperi Kapanen är en bra spelare, men jag är tveksam till om han är bra nog och rätt för Penguins i det här läget, men tanken är i alla fall att han ska gå intill Jake Guentzel och Sidney Crosby i förstakedjan. Sen finns kompetenta spelare som Jason Zucker och Bryan Rust som då skulle kunna spela med Malkin i en andrakedja. Sen går det ganska snabbt utför. Jag fattar ju själv att Patric Hörnqvist inte är en spelare att satsa på ur ett längre perspektiv, men här och nu ser jag en betydligt större användning för honom än för Mike Matheson. Speciellt när Matheson inte är sådär våldsamt mycket billigare.

ÄR HAN RÄTT FÖR JOBBET?

Jim Rutherford går fortfarande all-in varje år och jag närmast beundrar hans förmåga att alltid försöka hitta platser i laguppställningen där Pittsburgh kan bli bättre. Men ju får jag en ganska oskön känsla av det mesta han gör. Ingen kan ifrågasätta hans vilja att alltid hålla Pittsburgh relevanta, alltid ge dem chansen att vinna cupen. Den stora frågan nu är snarare om han är rätt person att hålla Pittsburgh relevanta, att ge dem chansen att vinna cupen.

Jag skulle aldrig räkna bort ett lag som trots allt har Kris Letang, Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och för den delen Jake Guentzel i ligan. Men min magkänsla just nu säger att Penguins inte direkt är nära att vinna Stanley Cup nästa år.

Min magkänsla just nu är att Jim Rutherford snarare håller på att slarva bort de sista ljuva åren med NHL:s två bästa spelare de senaste 15 åren.