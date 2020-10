Förra förbundskaptenen blir tränare för kill-lag

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ylva Martinsen har en lång och framgångsrik karriär bakom sig både som spelare och ledare. Som spelare har hon bland annat vunnit OS-silver och OS-brons. Som coach var hon med om att ta Sveriges första U18-silver någonsin. Martinsen var även förbundskapten då Damkronorna ramlade ur A-VM, vilket kanske inte känns lika framstående.



Sedan Ylva Martinsen i våras fick lämna över jobbet som förbundskapten till Ulf Lundberg har det varit tyst om henne i hockeykretsar, men i dagarna blev det klart att hon under resterande delen av säsongen kommer vara med och träna Huddinges U15-lag på herrsidan.

– Det stämmer att jag är en av tränarna i Huddinges Team 06. Jag fick en förfrågan att komma in och hjälpa till med att sätta en spelidé och taktiska saker, berättar Ylva Martinsen för hockeysverige.se och fortsätter:

– Som vi har delat upp det nu så har jag huvudansvar för försvarsspelet medan Claes Ridderlund har hand om anfallsspelet kopplat till spelidén.

Skiljer sig spelidén och det taktiska mycket från damhockeyn?

– Nej, det skulle jag inte säga. Nu är allt så nytt, men jag har gått in med inställningen att det är spelare som spelar. Vi ska försöka vinna matcher varje gång vi tävlar.

– Sedan är den här gruppen vi jobbar med väldigt bra skolade och har många verktyg. Vårt uppdrag är försöka få ihop det med den taktiska delen.

Ylva Martinsen.



När du säger bra skolade, kan du där se en skillnad på unga killar och tjejer i samma ålder?

– Ja, jag kan känna att på tjejsidan kom det fram en eller ett par som var väldigt skickliga och stack ut, mönsterbrytare som var extremt bra utbildade.

– Här är det så att ett större gäng, egentligen alla, har en väldigt bra hockeygrund att stå på. Sedan är det såklart även där några som sticker ut lite extra och är skickliga redan nu. I det här laget är det ett koppel av spelare som har en hög skicklighetsnivå.

– Samtidigt ska man få ihop allting så det blir en helhet och det är i den åldern killarna har kommit in i nu. Det måste börja hända grejer där också.

"ÄR SOM EN FAMILJ"

Det är inte alldeles vanligt att tjejer kliver in som tränare på herrsidan, hur har responsen varit från spelare och föräldrar så här långt?

– Föräldrarna vet jag faktiskt inte eftersom jag inte pratat med någon ännu. Jag känner mig jättevälkommen av ledarna, spelarna och hela klubben.

– Jag går, som sagt var, in och tänker att det är ishockey som vi spelar. Sedan är det jättekul att få vara en del av det här gänget som spelat tillsammans sedan hockeyskolan, vilket är rätt unikt. Det har kommit ett par nya in nu. Annars är det som en familj som hängt ihop. Även ledarteamet har varit ihop sedan hockeyskolan.

– Nu får jag chansen, vilket är jättekul, att vara med och bidra till det här gänget så gott jag kan.

Hur är känslan att vara tillbaka på isen igen och jobba med ett lag?

– Jättekul, säger Ylva Martinsen samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

– Så är det verkligen. Hockeyn har varit mitt liv så långt tillbaka jag kan minnas. Det känns jättebra samtidigt som jag är väldigt tacksam över hur klubben har bemött mig. Jag kände mig välkommen redan från början, avslutar Ylva Martinsen.

