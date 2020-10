”Trodde inte jag skulle vara i den här situationen”

Coronapandemin har ställt till det för många. En som fortfarande letar nytt jobb är den tidigare SHL-forwarden Juhamatti Aaltonen.

– Jag trodde inte på den här situationen efter en bra säsong, säger han till Ilta Sanomat.

Juhamatti Aaltonen har representerat både Rögle och Skellefteå i SHL. Han hade det däremot svårt att få till det i Skellefteå säsongen 2018/19 och vände då hem till Finland.

Där har det gått betydligt bättre och förra säsongen levererade han 37 poäng på 48 matcher i Pelicans innan han avslutade i Kärpät med sju poäng på tolv matcher.

Trots fina siffror står den nu 35-årige forwarden utan klubb.

– Det har varit riktigt få intresserade lag trots att jag inte har någon dålig säsong bakom mig. Coronapandemin har definitivt ställt till det, säger Aaltonen till Ilta Sanomat.

Annat var det under fjolåret när han lämnade Pelicans under säsongen. Då stod flera klubbar på kö för att få in honom men nu lider klubbarna ekonomiskt och avvaktar istället.

– Jag trodde verkligen inte att jag skulle vara i den här situationen efter en bra säsong. Jag kan spela i Finland eller utomlands men just nu är det väldigt tyst på marknaden.

TROR PÅ EN LÖSNING

För tillfället tränar Aaltonen flera gånger i veckan på egen hand och med andra kontraktslösa spelare i väntan på att en klubb ska höra av sig.

– Jag har mer att ge och tror att jag kan spela i några år till. Vid något tillfälle tror jag att allt kommer att lösas och att lagen behöver spelare. Men jag hoppas än mer på att situationen runt om i världen kan återgå till det normala.

Aaltonen har vunnit Liiga vid fyra tillfällen och har även ett VM-guld från 2011 på meritlistan.

