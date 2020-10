Djurgården jumbo – efter ny tung förlust

Djurgården har halkat ned på jumboplatsen i SHL. Detta efter att ha förlorat kvällens bortamatch mot Linköping. samtidigt lyckades Luleå stjäla med sig två poäng från bortamötet med Örebro – medan Skellefteå slog Färjestad efter en målsnål affär i Västerbotten.

Svep från fem av kvällens SHL-matcher.

Linköping – Djurgården 5–4 (2–2, 2–1, 1–1)

Linköping: Nikola Pasic, Jaakko Rissanen, Filip Berglund, Broc Little

Djurgården: Alexander Holtz, Tom Wandell, Dick Axelsson, Manuel Ågren

Målrikt i Linköping mellan två lag som uppträdde lite darrigt i defensiven. Matchens två första mål gjordes i inom loppet av 88 sekunder efter första nedsläpp.

Linköping fick en god chans att rycka när Tobias Björnfot fick matchstraff för en kneeing på Jimmy Andersson i andra perioden. Men trots två raka powerplay-mål från LHC och 4–2-ledning klarade man inte av att skaka av sig gästerna. Djurgården kom ikapp via powerplay-mål av Dick Axelsson och Manuel Ågren.

Linköping fick dock det sista ordet i bottenmötet och grejade tre poäng via Jaakko Rissanens 5–4-mål halvvägs in i den tredje perioden. Därmed lämnade LHC över jumboplatsen till just Djurgården.

Djurgården hoppar längst ner och parkerar sist i tabellen efter förlusten ikväll mot Linköping #twittpuck #shl pic.twitter.com/FHE6RHxPWB — C More Sport (@cmoresport) October 15, 2020

Örebro – Luleå 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Örebro: Robert Leino.

Luleå: Niklas Olausson, Noel Gunler.

Tätt, tajt och jämnt när två av SHL:s topplag drabbade samman i Behrn Arena. Finske skarprättaren Robert Leino förlängde sin målsvit till tre matcher när han gav hemmalaget Örebro ledningen i första perioden.

Örebro höll i taktpinnen och såg ut att gå till pausvila med ledningen när Luleå slog tillbaka. Backen Fredrik Styrmans skott styrdes förbi Jhonas Enroth av Niklas Olausson framför kassen. Efter videobedömning godkändes kvitteringen fram till 1–1.

Det blev det sista spelmålet i matchen.

Tillställningen gick hela vägen till straffar där Luleå gick vinnande ur bataljen efter mål av Linus Klasen och Noel Gunler.

17-årige Jesper Wallstedt mellan Luleås stolpar stoppade 31 skott.

Luleå är i och med tvåpoängaren tvåa i tabellen, en poäng efter serieledande Frölunda. Örebro är femma efter att ha förlorat tre raka matcher.

Skellefteå – Färjestad 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Skellefteå: Jonathan Johnson.

Stort spelövertag för Skellefteå när man fick besök från Karlstad på torsdagen. Hemmalaget hade 17–3 i skottfavör i första perioden, men gick bet mot en storspelande Arvid Holm. Jonathan Berggren hade en puck över mållinjen, men fick målet bortdömt.

Det fick däremot inte Jonathan Johnsson i den andra perioden. Fjolårets poängkung i Hockeyallsvenskan nöp dit 1–0 i powerplay efter förarbete av Oscar Möller.

Målet blev det enda i matchen och Skellefteå tar via trepoängaren rygg på topplagen. Laget ligger fyra, två poäng efter serieledande Frölunda.

Arvid Holm avslutade matchen med 36 räddningar. Arvid Söderblom i Skellefteås kasse gjorde 21 räddningar och höll sin första SHL-nolla.

Brynäs – Rögle 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Brynäs: Nicklas Danielsson, Daniel Mannberg

Rögle: Anton Bengtsson,

Ett grant boxplay-mål av Anton Bengtsson gav Rögle en bra start på bortamötet med Brynäs i Gävle.

Rögle var också det lag som förde spelet, men som så många gånger tidigare under den här unga säsongen var Samuel Ersson i Brynäskassen omutbar. Den unge målvakten stoppade hela 42 skott när hemmalaget lyckades vända på matchen.

Nicklas Danielsson dammade in kvitteringen i början av andra perioden och Daniel Mannberg gjorde det som skulle bli segermålet – efter god hjälp av gästernas försvar och målvakten Christoffer Rifalk.

Det var nämligen efter taskig kommunikation mellan Rifalk och backarna som Mannberg fick pucken serverad på silverbricka innan han satte 2–1.

Tre tunga poäng för Brynäs, som trots ännu en match med taskigt puckinnehav har klättrat upp till sjunde plats i tabellen.

HV71 – Malmö 5–2 (1–1, 2–0, 2–1

HV71: Fredrik Forsberg 3, Christoffer Törngren 2.

Malmö: Oliver Lauridsen, Ponthus Westerholm.

Han sköt 32 mål i Hockeyallsvenskan för Bik Karlskoga i fjol. Nu är Fredrik Forsberg på väg att göra målsuccé i SHL också.

I kväll svarade HV71:s nyförvärv för hattrick när Malmö besegrades hemma i Huskvarna Garden Arena.

23-åringen låg bakom HV71:s ryck när man gick från 1–1 till 4–1 efter att ha gjort tre raka mål. Därmed har han sex mål på åtta matcher.

Christoffer Törngren sköt övriga två mål för HV, som har tagit sig upp till nionde plats i tabellen.

Malmö är tolva.

