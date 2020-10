I kväll tar Färjestad sig an Skellefteå på bortais. Det blir utan backen Sebastian Erixon. Han är frisk och kry själv, men har en familjesituation som tvingar honom att prioritera de nära och kära framför sitt lag.

I en intervju på FBK:s webbsida förklarar han läget.

– Min fru mår inte så bra just nu och jag behöver finnas där för henne, säger Erixon.

– Jag vet att laget vill ha mig där, samtidigt som Gabriella just nu behöver mig mer än laget. Så för mig blir valet enkelt - familjen går alltid först. Sen är det upp och ner med det här. Vissa dagar är bättre och vissa mindre bra. Jag kan bara göra det jag kan, och just nu är det att vara med min familj.

31-åringen, som är inne på sin sjätte säsong med Karlstadklubben, vet inte när han kommer att vara tillbaka. Han säger att familjen tar det "dag för dag".

– Jag är frisk och kry och vill spela hockey. Samtidigt får jag inte frid i tanken då jag vet att Gabriella mår dåligt om jag inte finns hos henne. Det blir svårt att sortera och min prestation på isen blir ju heller inte vad den ska vara. Så just nu är läget som det är och vi gör vad vi kan. Vi får också allt tänkbart stöd från Färjestad. Allt från ledare, spelare och andra i föreningen. Jag är oerhört tacksam att det finns ett stort tänk på människan i föreningen.

