TV: SHL-stjärnan talar ut om ätstörningen

Han har gjort raketkarriär från Hockeyallsvenskan till ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings. Men Mathias Bromés väg dit har varit kantad av hinder. Inte minst i form av ätstörningar. I Wikegård vs berättar han om sitt komplicerade förhållande till mat.

– Jag trodde att maten skulle fastna i helsen, berättar Bromé i Wikegård vs.

I kväll 21.30 är det premiär föri Sportkanalen. I säsongens första avsnitt beger sig Niklas Wikegård till Örebro för att träffa succéforwarden Mathias Bromé som i våras skrev NHL-kontrakt med Detroit Red Wings efter två starka SHL-säsonger.

26-åringens väg till framgång har varit allt annat än rak. I samtalet med Wikegård talar han bland om sina ätstörningar som under en period var så påtagliga att han fick träningsförbud.

– Det rann över när jag var i Mora. Vi hade precis gått upp i SHL och jag skulle äntligen få chansen där. Sen kom det där som en käftsmäll, säger Bromé i Wikegård vs.

Mathias Bromé berättar även om sin frispråkighet, Per Kenttäs betydelse för hans karriär och varför han avstår alkohol.

