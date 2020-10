Montreals förhandlingar med stjärnan bryter ihop

2015 skrev Brendan Gallagher på ett sexårskontrakt värt nästan 200 miljoner kronor med Montreal Canadiens.

Det avtalet kommer att gå ut efter nästa säsong och eftersom Gallagher är en viktig offensiv spelare för "Habs" så har parterna redan börjat diskutera ett nytt kontrakt som ska börja gälla efter sommaren 2021.

Nu uppger dock TSN:s Pierre LeBrun att kontraktsförhandlingarna mellan Montreal och Gallagher har brutit samman, något som 28-åringens agent också ska ha bekräftat.

Även om förhandlingarna inte gått bra hittills och parterna verkar stå långt ifrån varandra just nu så har de ett helt år på sig att komma överens. Det finns därmed inget som säger att Gallagher kommer att lämna Canadiens redan nu.

