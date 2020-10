Undersöker trejd – för att göra plats för stjärnbacken

Ett av de största backnamnen på free agent-marknaden, Alex Pietrangelo, går fortsatt klubblös. I helgen åkte den tidigare St. Louis-kaptenen till Las Vegas för att besöka Vegas Golden Knights och deras faciliteter, då Golden Knights av allt att döma är det allra hetaste alternativet för mästarkaptenen från 2019.

Nu rapporterar Fox Sports reporter Andy Strickland att Vegas försöker få till en trejd med Florida Panthers för att skapa löneutrymme åt Pietrangelo. Spelaren som ska ligga närmast till hands att skeppa iväg är backen Nate Schmidt, som sitter på en lönetaksträff på 5,95 miljoner dollar fram till 2025.

Hearing Nate Schmidt will be traded to the Florida Panthers to create the necessary space to sign Alex Pietrangelo. #Vegasborn #Flapanthers