Gick bet på Hall – värvar målfarlig forward

Taylor Hall kopplades länge ihop med en flytt till Montreal Canadiens men det blev aldrig av utan storstjärnan värvades i stället till Buffalo Sabres.

Montreal fick därför styra om sitt fokus och har nu hittat en annan lösning.

De har nämligen skrivit ett fyraårskontrakt med Tyler Toffoli med en cap hit på 4,25 miljoner dollar per säsong, avtalet är därmed värt totalt cirka 150 miljoner kronor.

Toffoli inledde fjolårssäsongen i Los Angeles Kings där han vann Stanley Cup 2014. Han skrev historia i vintras genom att bli den första spelaren i NHL:s historia att göra ett hattrick i en utomhusmatch.

Strax därefter trejdades han till Vancouver Canucks där han fick ett lyft och gjorde tio poäng på lika många matcher innan säsongen pausades.

Den 28-årige sades vilja stanna kvar i Vancouver Canucks men eftersom de har en ansträngd lönesituation så blev det inte av.

Tyler Toffoli kommer från ett par säsonger där han inte lyckats producera på samma sätt som tidigare. Han har dock skjutit mer än 20 mål vid tre tillfällen. Under en säsong, 2015/16, passerade han även 30-målsgränsen då det blev 31 fullträffar och 58 matcher på 82 matcher, vilket fortfarande är hans bästa säsong sett till både mål och poäng.

The Canadiens have agreed to terms with forward Tyler Toffoli on a four-year contract (until 2023-24). The deal has an average annual value of $4.25 million.



Details to come.#GoHabsGo pic.twitter.com/yrRFqEn4ZY