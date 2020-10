Här är Mattias Janmarks nya NHL-klubb

De senaste fem säsongerna har Mattias Janmark varit en pålitlig spelare för Dallas Stars.

Nu bär dock flyttlasset till "The Windy City" då svensken har skrivit på för Chicago Blackhawks. Det nya kontraktet sträcker sig endast över den kommande säsongen och är värt 2,25 miljoner dollar.

Janmark spelade 62 matcher förra säsongen och stod för 21 poäng. Under slutspelet blev det åtta poäng på 28 matcher för 27-åringen som blev målskytt i finalserien mot Tampa Bay Lightning.

Hans poängbästa säsong kom 2017/18 då han sköt 19 mål och gjorde totalt 34 poäng på 81 matcher. Även om han inte lyckats nå samma höjd de två senaste säsongerna så är Mattias Janmark en stabil spelare i defensiven som ofta fick spela boxplay för Stars.

Under NHL-karriären har det blivit 297 matcher och 109 poäng för den tidigare AIK- och Frölundaspelaren.

Forward Mattias Janmark has inked a one-year contract that runs through the 2020-21 season. #Blackhawks pic.twitter.com/fD3Y8CpJBA