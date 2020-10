”Magikern” fortsätter att leverera – som 42-åring

Pavel Datsjuk har hunnit bli 42 år men producerar fortfarande på isen. I helgen levererade han två mål och en assist för sitt Avtomobilist Yekaterinburg. I och med det är han tvåa i KHL:s poängliga.

Det har gått lite mer än fyra år sedan Pavel Datsjuk och hans magiska händer lämnade NHL och Detroit Red Wings. Efter tre säsonger i SKA Sankt Petersburg är han nu inne på sin andra i Avtomobilist och där är han riktigt het för tillfället.

I gårdagens match mot Traktor Chelyabinsk gjorde han två mål och en assist i 3-1-segern. I och med segern toppar Avtomobilist den östra konferensen samtidigt som Datsjuk är tvåa i KHL:s poängliga. På 15 matcher har han levererat 18 poäng och han ser ut att gå mot sin poängmässigt bästa säsong i KHL, som 42-åring.

Some more Magic for ya!

🚨 Pavel Datsyuk PP - 2nd of the game

3-1 Avtomobilist pic.twitter.com/JIQaG14QFc