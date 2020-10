Colorado trejdar till sig skicklig tvåvägsback

I helgen spetsade Colorado sin forwardsuppsättning genom att trejda till sig Brandon Saad.



Nu stabiliseras även defensiven då "Avs" har plockat in Devon Toews från New York Islanders i utbyte mot två andrarundeval, ett i 2021 års draft och ett för 2022.

26-årige Toews kommer att bli restricted free agent och Colorado behöver komma överens om ett nytt kontrakt med backen innan han kan spela för klubben.

Devon Toews gjorde sin första hela NHL-säsong förra säsongen och var en viktig del av Islanders när de tog sig hela vägen till konferensfinal. På 68 grundseriematcher gjorde Toews 28 poäng och i slutspelet blev det tio poäng på 22 matcher. Förutom att leverera poäng så är kanadensaren även skicklig i defensiv och hade lysande statistik över hela banan förra säsongen. Det är alltså en skicklig tvåvägsback som Colorado plockar in.

De bytte bort backbjässen Nikita Zadorov i Saad-trejden men ersätter nu ryssen direkt med Toews, en rockad som skulle kunna visa sig bli en uppgradering.

– Devon är en smart tvåvägsback som är bra på att flytta pucken och kan spela över 20 minuter per match. Han är en uthållig försvarare som är lysande i sina övergångar och vi är riktigt spända på att addera honom till vår blålinje, säger Avalanches general manager Joe Sakic i ett uttalande.

Welcome to the team, Devon!#GoAvsGo pic.twitter.com/JfLYRdBM5t