Utköpte målvakten på väg till Islanders

När New Jersey Devils trejdade till sig Cory Schneider från Vancouver Canucks som var det dåvarande general managern Lou Lamoriello som fattade beslutet.



Lamoriello är nu i New York Islanders och ser nu ut att värva till sig Schneider ännu en gång.

Enligt Pierre LeBrun på TSN ligger 34-åringen nämligen i slutförhandlingar med Islanders om ett kontrakt.

Det är oklart vilken roll Schneider skulle ha inom klubben ifall det blir verklighet.

Hearing that the Islanders are finalizing a deal with UFA netminder Cory Schneider. There's the obvious connection there between Schneider and Isles GM Lou Lamoriello. Happy to see Schneider, 34, get a chance to continue his career. One of the good guys in the game.