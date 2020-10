Toronto-svensken trejdas – här är nya NHL-klubben

Toronto Maple Leafs fortsätter att göra förändringar till nästa säsong.

Laget har gjort det tydligt med att man har ont om löneutrymme och behöver frigöra en hel del plats för att kunna addera nya pjäser. Därför offrades först Kasperi Kapanens kontrakt då han skickades till Pittsburgh Penguins.

Nu är Andreas Johnsson näst på tur.

Den 25-årige svensken trejdas till New Jersey Devils i utbyte mot 22-årige forwarden Joey Anderson. Leafs frigör sig därmed från Johnssons cap hit på 3,4 miljoner dollar då Joey Anderson just nu inte kostar någonting då han blir restricted free agent.

From the @TorontoMarlies to the Maple Leafs, you played with tenacity and toughness every game.



Thanks for everything, Andreas 🥭 pic.twitter.com/sng1va3sYw