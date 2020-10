Efter genombrottet – André Burakovsky höjer lönen

Det var i juni förra året som André Burakovsky bytte från Washington Capitals till Colorado Avalanche. I den nya klubben kom genombrottet. På 58 grundseriematcher stod han för 20 mål och 45 poäng och följde sedan upp det med 17 poäng (7+10) på 15 slutspelsmatcher.

Nu har 25-åringen och Capitals kommit överens om ett nytt kontrakt.

Enligt TSN:s Darren Dreger handlar det om ett tvåårskontrakt värt 9,8 miljoner dollar – i snitt 4,9 miljoner dollar per säsong. Malmösonen får 4,4 miljoner nästa säsong och 5,4 miljoner under säsongen 2021/22.

För Burakovsky är det en lönehöjning på i snitt närmare två miljoner dollar. Han tjänade tre miljoner dollar i sitt senaste kontrakt med Avalanche.

André Burakovsky draftades ursprungligen av Washington som 23:e spelare i första rundan 2013. Han har spelat 386 NHL-matcher och noterats för 190 poäng. 2018 blev han Stanley Cup-mästare med Capitals.

