JOHANNESHOV/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Samtidigt som Oliver Tärnström spelade match med AIK mot Väsby kom beskedet. 18-åringen hade draftats redan i tredjerundan av New York Rangers. När Tärnström kom in i omklädningsrummet efter matchen fick han det både glada och beskedet att han kan komma att få bo på Manhattan i New York i framtiden.

– Jag var på isen under draften och fick reda på det efter matchen och vi firat vinsten lite, berättar Oliver Tärnström då hockeysverige.se träffar honom för en intervju till hockeysverige.se och samtidigt låter honom testa Rangers-tröjan. Dessutom tittar Anton Karlsson förbi och gratulerar Tärnström till att han blivit draftad. Karlsson draftades för övrig själv av Phoenix 2014.

Vilka förväntningar hade du inför draften?

– Framförallt försökte jag att inte ha för höga förväntningar. Jag var beredd på att allt kunde hända, om jag inte skulle bli draftad, när jag skulle bli draftad… I alla fall var det kul att jag blev det, säger Tärnström med ett leende.

– Jag hade pratat lite med mina agenter (Newport) och förstod att det var mellan fjärde och sjunde rundan som jag kunde förvänta mig att gå. Det vill säga om jag skulle gå.

Nu blev det alltså tredje rundan och New York Rangers, något som gladde Tärnström mycket.

– När jag fick det beskedet blev jag väldigt glad. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Det var lite för bra för att vara sant.

Oliver Tärnström.Foto: Ronnie Rönnkvist



PRATAT MED GENERAL MANAGERN

Tärnström har ändå haft en del kontakt med New York Rangers innan draften så det var inte helt främmande för honom att det skulle bli just där han kom att hamna.



– Jag har pratat med Rangers några gånger, men även haft något möte med Patric Kjellberg (scout). Innan draften hade jag pratat med en del olika klubbar, men Rangers var den klubb som pratade mest med mig och visade största intresset, säger Tärnström som fick en del samtal då han kom hem efter matchen.

– Egentligen satt jag hela kvällen igår (läs: onsdag) och pratade i telefon. Ingen spelare hörde av sig, men bland andra GM och Development Coach hörde av sig. Sedan ringde såklart Patric (Kjellberg). Han gratulerade mig och sa att Rangers var nöjda med valet.

Har du varit på Manhattan tidigare?

– Nej, det har jag inte. Pappa har berättat hur häftigt det är att spela i Madison Square Garden med alla fansen runtomkring och att det är en cool stad.

Pappa, Dick Tärnström, draftades av värsta konkurrenten New York Islanders 1994, vad sa han då det blev New York Rangers för dig?

– Han var mest bara glad för att det blev Rangers. Jag tror inte att han bryr sig så mycket om att det är konkurrenter.

Olivers pappa Dick draftades av rivalen New York Islanders 1994.Foto: Andras Hillergren/Bildbyrån



Om du ser tillbaka ett år i tiden, hur ser du på att din utveckling som hockeyspelare varit sedan dess?

– Jag tycker att jag tar steg framåt hela tiden, försöker utvecklas varje dag, träna och bli bättre på det jag behöver bli bättre på.

Vilka delar tänker du då på i första hand?

– Främst är det fysisken, att bli större och starkare. Jag tränar även mycket skott.

När vi sågs för ett år sedan talade du just om fysisken, att du ville stärka upp den, hur har du jobbat i sommar för att den ska bli bättre?

– Det har varit mycket styrkepass på fysen, men jag har även ätit mer mat, haft flera måltider hela tiden. Jag har också gått upp och känner en skillnad då jag är ute på isen.

SLAGIT SIG IN I A-LAGET

Oliver Tärnström spelade åtta A-lagsmatcher med AIK senaste säsongen. Den här säsongen har han deltagit i lagets samtliga tre matcher även om det inte blivit så jättemycket speltid för 18-åringen.



– Det var runt fem minuter i första matchen. Något liknande i andra och runt två minuter mot Väsby. Det har inte varit jättemycket speltid, men det är kul att fått vara med.

– Nu är det svårt att redan jämföra med senaste säsongen eftersom det bara gått tre matcher, men jag känner att jag är starkare i närkamperna, kan sätta mer stopp i spelet och hålla undan spelare då jag har pucken, säger Oliver Tärnström samtidigt som coachen Håkan Åhlund vandrar förbi bredvid oss.

Just Håkan Åhlunds ledarskap är något han tycker känns bra.

– Jag gillar hans ledarskap väldigt mycket, hans spelsystem är bra och jag tror mycket på det.

Känner du att det någon skillnad i atmosfären kring AIK den här säsongen jämfört med den förra?

– Ja, jag känner att det är en högre nivå på träningarna, allt går lite fortare och är lite mer tävlingsinriktat. Det märks att många av spelarna varit med i bra lag innan. Några har varit uppe i SHL och någon har även tagit SM-guld.

Hur märker man av att det är mer tävlingsinriktat?

– Det blir kanske lite mer aggressioner på träningarna då vi spelar smålagsspel, säger Tärnström med ett leende.

Det har varit annorlunda säsongsupptakt, men Oliver Tärnström har sin målbild klar för sig vad han personligen vill uppnå den här säsongen.

– Jag vill spela så mycket som möjligt och fortsätta utvecklas. Självklart är jag glad att få spela i A-laget, men främst vill jag spela mycket, avslutar Oliver Tärnström.

