Köptes ut av Nashville – klar för ny NHL-klubb

I Ottawa Senators var han en toppcenter men efter att ha skickats till Nashville Predators i Matt Duchene-trejden tappade Kyle Turris och lyckades aldrig återhitta magin han hade i Senators.

Därför köptes han ut av "Preds" tidigare i veckan från sin kontrakt där han hade fyra år kvar värt sex miljoner dollar.

De som nu ger 31-åringen chansen är Edmonton Oilers där han kommer få chansen att spela bakom lirare som Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Turris har tecknat ett tvåårskontrakt värt 1,65 miljoner dollar per säsong med Oilers. Där kommer han att återförenas med coachen Dave Tippett, som han jobbade med under sin tid i Phoenix Coyotes.

De två senaste säsongerna har det bara blivit 23 och 31 poäng för centern men han har tidigare gjort minst 50 poäng under fyra NHL-säsonger.

The #Oilers have agreed to terms on a two-year contract through 2021-22 with forward Kyle Turris.@Rogers | #LetsGoOilers