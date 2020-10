KLART: Jacob Markström skriver jättekontrakt

Efter en lång tids spekulation är det slutligen klart var Jacob Markström kommer att spela ishockey de kommande åren.

Det är Calgary Flames som värvar den svenske stjärnmålvakten på ett sexårskontrakt med en cap hit på sex miljoner dollar. Det innebär att det totala kontraktet är värt cirka 316 miljoner kronor.

Markström hade en succésäsongen i fjol och etablerade sig verkligen som en av de bästa målvakterna i NHL. Han var länge med i diskussionen om Vezina Trophy men en skada mot slutet av säsongen grusade förmodligen hans chanser att bli nominerad.

Efter sju säsonger i Vancouver Canucks är 30-åringen nu alltså klar för spel i divisionsrivalen Calgary Flames.

HOW SWEDE IT IS!



The #Flames have signed Jacob Markstrom to a six-year contract: https://t.co/A2KIp5FaDV pic.twitter.com/xLB6IJADGE