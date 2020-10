Succérookien får nytt kontrakt

Chicago Blackhawks inleder Free Agengy med att skriva kontrakt med två spelare.

Först ut är Dominik Kubalik, succérookien som nominerades till Calder Trophy. Han sköt 30 mål och stod totalt för 46 poäng under sin debutsäsongen i NHL och kom trea i omröstningen till "Årets Rookie", bakom Cale Makar och Quinn Hughes.

Nu har tjecken tecknat ett brokontrakt med Chicago Blackhawks. 25-åringen kommer att tjäna 3,7 miljoner dollar de närmaste två säsongerna.

Forward Dominik Kubalik has inked a 2-year contract extension that runs through the 2021-22 season! #Blackhawks pic.twitter.com/z31ES8m8d8