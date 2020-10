Efter utköpet – skriver på för Detroit

Han köptes ut av Ottawa Senators och flörtade sedan med Philadelphia Flyers genom att gå ut och säga att han ville flytta hem.

Nu är dock Bobby Ryan i stället klar för Detroit Red Wings.

Där skriver den 33-årige forwarden på ett kontrakt värt 1 miljoner dollar över nästa säsong.

Förra säsongen blev en minnesvärd historia för Ryan då han kom tillbaka från sin kamp mot alkoholmissbruket, sköt ett hattrick i hemmacomebacken och belönades med Bill Masterton Trophy.



Bobby Ryan stod för fem mål och tre assist på 24 matcher för Senators den gångna säsongen. Totalt har det blivit 833 NHL-matcher och 555 poäng för forwarden som tidigare även har spelat i Anaheim Ducks.

Han är även känd i Sverige för sin korta tid i Mora under lockouten 2012 då Ryan kom in och sköt tio mål på elva matcher i Moratröjan.

