Svenskmålvakten klar för sin fjärde NHL-klubb

Det blev bara en säsong i Carolina Hurricanes för Anton Forsberg.

Den tidigare Modo-målvakten är nu i stället klar för Edmonton Oilers, som blir hans fjärde NHL-klubb i karriären.

Oilers uppgavs vara på jakt efter Jacob Markström men ska ha gått bet på stjärnmålvakten och plockar nu alltså in en annan svensk i stället.

Forsberg förväntas dock främst tillhöra AHL-laget Bakersfield Condors nästa säsong.

Anton Forsberg har vaktat kassen i totalt 48 NHL-matcher och har tidigare spelat i Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks och Carolina Hurricanes. Edmonton Oilers blir därmed hans första NHL-klubb som inte börjar på bokstaven "C".

The #Oilers have agreed to terms on one-year contracts with goaltender Anton Forsberg & forward Alan Quine, as well as a two-year, two-way contract with forward Seth Griffith.@Rogers | #LetsGoOilers