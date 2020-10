Vändningen: Stannar i Dallas

Han gick ut på free agent-marknaden för att se hur läget låg.

Nu vänder dock Anton Chudobin tillbaka till Dallas Stars och skriver ett treårskontrakt med finallaget.

Anton Chudobin klev fram som en gigant i årets slutspel och bar Dallas Stars hela vägen till Stanley Cup-final.

Det såg dock först inte ut som att ryssen skulle bli kvar i Stars då han äntrade öppna marknaden under fredagen.

Nu meddelar dock Dallas att man har kommit överens om ett nytt treårskontrakt med Chudobin som kommer att tjäna 3,3 miljoner per säsong.

– Antons spel de två senaste säsongerna har varit inget annat än exceptionellt. Hans skicklighet och höga arbetsmoral, som vi har vetat att han har, visades upp för hela hockeyvärlden under årets slutspel. Hans påverkan på vårt lag har varit omätligt och vi är riktigt spända för att se Anton fortsätta sin succé hos oss, säger Stars general manager Jim Nill i ett uttalande.

34-åringen har gjort 218 NHL-matcher för Minnesota Wild, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks och nu Dallas Stars. Han har ständigt varit andravalet men har nu verkligen etablerat sig som en möjlig förstekeeper i NHL och kommer återigen att konkurrera med Ben Bishop om speltiden nästa säsong.

