Otroliga formen fortsätter – höll tredje nollan

Niklas Rubin har fått en superstart på den nya säsongen.

I kväll höll han nollan mot Brynäs och han har nu hållit tätt i tre av fyra matcher den här säsongen.

Svep från kvällens SHL-omgång:

Oskarshamn – Rögle 2–3 (1-1,1-1,0-1)

Oskarshamn: Tyler Kelleher 2.

Rögle: Éric Gélinas, Anton Bengtsson, Dennis Everberg.

Tyler Kelleher hade inte gjort ett enda mål på de fyra första matcherna den här säsongen. I kvällens möte med Rögle så klev dock amerikanen fram och sköt två baljor för Oskarshamn.

Först gjorde han mål på egen hand då han dribblade från egen blålinje, fintade bort Éric Gélinas och stänkte sedan upp pucken i krysset. Det andra målet kom i powerplay då han skickade in ett direktskott bakom Johan Gustafsson i Röglemålet.

Kellehers fina match hjälpte dock inte för Oskarshamn då Rögle lämnade med de tre poängen.

Det efter att Dennis Everberg avgjort på straff i den tredje perioden.

Rögle fortsätter sin fina säsongsinledningen och har vunnit fyra av sina fem första matcher.

Djurgården – Luleå 3–2 OT (1-0,1-2,0-0,1-0)

Djurgården: Alexander Holtz, Niclas Bergfors, William Eklund.

Luleå: Petter Emanuelsson, Isac Brännström.

Djurgården blir det första laget att få Luleå på fall. Efter fyra raka vinster för topplaget nu se sig besegrade för första gången den här säsongen efter att stockholmarna knep bonuspoängen i förlängningen.

Alexander Holtz draftades i går som sjunde spelare av New Jersey Devils. Det måste ha gett honom en hel del självförtroende då han gick ut och skickade in pucken i krysset för 1-0 till Djurgården efter endast sex minuter i den första perioden.

I mittperioden tog dock Luleå över och först kvitterade Petter Emanuelsson innan Isac Brännström bröt igenom och gav norrbottningarna ledningen med ett läckert solomål. Djurgården kom dock tillbaka och kunde kvittera innan den tredje perioden.

De sista 20 minuterna av ordinarie tid blev dock mållösa och förlängning skulle tvingas för att skilja på de båda lagen.

Där klev 18-åringen William Eklund fram och blev hjälten för Djurgården då han tog pucken i mittzonen, satte fart, rundade backen och satte 3-2 mellan benen på David Rautio. Det var hans andra SHL-mål men det första med en målvakt mellan stolparna då det första målet kom i tom kasse.

Djurgården tog därmed sin andra seger den här säsongen och fick seriesegrarna från förra säsongen på fall.

– Det betyder jättemycket. Det gäller att ta vinsterna, inte bara att spela bra, säger målvakten Niklas Svedberg, till C More efter segern.



Frölunda – Brynäs 3–0 (0-0,1-0,2-0)

Frölunda: Mats Rosseli Olsen, Lucas Raymond, Max Friberg.

Brynäs: –

Niklas Rubin!

Snacka om pangstart på den nya säsongen för Frölundamålvakten.

Han inledde med att hålla nollan i sina två första matcher men fick sedan släppa tre puckar förbi sig i matchen mot Skellefteå. I kväll var han dock tillbaka på inslagen bana och höll nollan för tredje (!) gången på fyra matcher.

Framåt var det Mats Rosseli Olsen som satte det matchvinnande 1-0-målet i den andra perioden. Lucas Raymond blev även målskytt för andra gången den här säsongen, dagen efter att han draftats av Detroit Red Wings.

Frölunda har inlett starkt och har nu fyra vinster på de fem första matcherna.

Färjestad – Linköping 5–4 (3-2,0-0,2-2)

Färjestad: Carl Jakobsson, Michael Lindqvist, Martin Johansson, Daniel Viksten, Jesse Virtanen.

Linköping: Broc Little 2, Patrik Lundh, Mikael Frycklund.

Snacka om händelserik tillställning!

Nye LHC-målvakten Jussi Rynnäs fick chansen att debutera i kvällens match men det är nog helst en debut som han vill glömma. Efter nio spelade minuter hade finländaren släppt tre puckar förbi sig och Färjestad ledde med 3-0. Då fick Rynnäs lämna och in kom i stället Niklas Lundström.

Ett byte som gav effekt.

Mindre än två minuter senare satte Patrik Lundh den första reduceringen och 13 minuter in i matchen kom 3-2 efter att Mikael Frycklund styrt in en puck med sina ben.

Den andra perioden blev sedan mållös men i den tredje kunde Linköping kvittera genom storstjärnan Broc Little men det varade inte länge.

Daniel Viksten har fått en smakstart på den nya säsongen då han har klivit fram flera gånger för Färjestad. I kväll satte han 4-3 i den tredje perioden för sitt femte mål den här säsongen.

Linköping vann skotten med hela 48-15 (!) men Färjestad kunde ändå vinna matchen med 5-4 och har nu tagit sin första trepoängare för den här säsongen efter att ha inlett säsongen svagt.

– Vi släpper in alldeles för många mål. Jag tycker vi agerar ganska blött framför egen målvakt. Det är synd att vi ska behöva byta ut Jussi så där. Men det fick lite effekt på laget, sade LHC-tränaren Bert Robertsson till C More efter att hans lag släppt in fem av 15 skott.



Malmö – Örebro 2–1 (1-1,1-0,0-0)

Malmö: Helge Grans, Pathrik Westerholm.

Örebro: Robert Leino.

Örebro har förlorat sin första match den här säsongen.

Det började dock bra för Närkelaget som tog ledningen genom Robert Leino i den första perioden men nyligen draftade Helge Grans kvitterade för Malmö.

Det såg dock sedan mörkt ut för hemmalaget då Oscar Alsenfelt tvingades lämna matchen och in kom i stället Lars Volden. Volden spikade dock igen fullständigt och höll nollan under de 40 minuter han vaktade kassen.

Framåt kunde i stället Pathrik Westerholm avgöra för Malmö som tar sin andra raka seger. Örebro däremot fick lämna matchen som förlorare för första gången den här säsongen.

– Vi kom aldrig riktigt i gång. Jag tycker Malmö vinner välförtjänt, de vinner fler närkamper i en match som passar Malmö bättre. Vi saknade den extra hungern i dag för att kunna avgöra, sade Örebrotränaren Niklas Eriksson till C More efter matchen.



Leksand – Växjö 0–2 (0-0,0-2,0-0)

Leksand: –

Växjö: Martin Lundberg, Fredrik Karlström,

Leksand har inte haft spelet med sig hemma i Tegera Arena.

I kväll kom nämligen dalalagets tredje raka förlust på hemmais den här säsongen och inte nog med det så nollades de också.

Växjö kunde lämna med alla tre poängen efter att Martin Lundberg och Fredrik Karlström hittat nätet för bortalaget. Hjälten blev dock målvakten Erik Källgren som fick stopp på Leksands starka förstakedja, räddade alla 26 skott och höll sin första SHL-nolla i karriären.

Växjö tog sin tredje seger för säsongen medan Leksand nu har förlorat fyra av sina fem första matcher.

Där kom första målet! Växjö Lakers tar ledningen mot Leksand. #twittpuck @VLHlive pic.twitter.com/bKaVzYPRsC — C More Sport (@cmoresport) October 8, 2020

Skellefteå – HV71 4–2 (1-0,1-1,2-1)

Skellefteå: Rickard Hugg, Jesper Frödén, Jacob Olofsson, Albin Sundsvik.

HV71: Johannes Kinnvall, Linus Sandin.

Jesper Frödéns succéstart på säsongen bara fortsätter!

I kvällens vinst mot HV71 var det återigen 26-åringen som ledde vägen för Skellefteå.

Knappt sex minuter in i den andra perioden höll sig Frödén framme och sköt in vad som då var 2-0 till hemmalaget. Ett boxplaymål som var forwardens sjätte mål den här säsongen – på fem matcher.

– Jätteskönt att man har fått utdelning på sina lägen, sade Frödén i C More efter 4–2-vinsten mot HV71.

När den tredje perioden kom igång så noterades Jesper Frödén även för sin första assist 2020/21.

Skellefteå vann sedan matchen med 4-2 och har nu tre segrar den här säsongen.

HV71 fick tillbaka Johannes Kinnvall inför den här matchen och han blev målskytt direkt men det räckte inte utan Jönköpingslaget förlorade sin femte match.

