'Mr. Game Seven' avslutar karriären

Efter 19 säsonger i NHL väljer den trefaldige Stanley Cup-mästaren Justin Williams nu att lägga skridskorna på hyllan.

”Jag har aldrig tagit för givet vilket privilegium det är att få spela en sport som mitt jobb”, skriver Williams via Carolinas hemsida.

Justin Williams avslutar sin hockeykarriär.

Det meddelar han sent under torsdagskvällen via sin senaste klubb Carolina Hurricanes.

Det blev 19 NHL-säsonger för Williams som fick vinna tre Stanley Cups och fick smeknamnet 'Mr. Game Seven' då han alltid klev fram i avgörande slutspelsmatcher. Han spelade nio sjunde och avgörande slutspelsmatcher, vann åtta av dem och gjorde 15 poäng i dessa matcher vilket är ett NHL-rekord.

Justin Williams, som spenderade lockoutsäsongen 2004/05 i Luleå, fick vinna Stanley Cup tre gånger. Först 2006 i Carolina Hurricanes och sedan två gånger med Los Angeles Kings, 2012 och 2014. Vid triumfen 2014 vann Willams även Conn Smythe Trophy som slutspels MVP då han gjorde 25 poäng på 26 matcher.

”KOMMER FINNAS MED MIG FÖR EVIGT”

På Carolinas hemsida lämnar han sitt avskedsmeddelande:

”Sedan jag slog mig in i NHL dagen efter min 19:e födelsedag år 2000 så har hockey gett mig så mycket som jag aldrig kommer kunna återbetala. De otaliga erfarenheterna, relationerna och lärdomarna kommer att finnas med med för evigt när jag nu går vidare till en ny del av mitt liv”, skriver han och fortsätter:

”Jag har aldrig tagit för givet vilket privilegium det är att få spela en sport som mitt jobb och det är förmodligen anledningen till varför jag har kunnat spela professionellt under så många år”

Han fortsätter sedan med att tacka alla viktiga personer för hans hockeykarriär, allt från lagkamrater och tränare till sin egna familj.

Den 39-årige forwarden spelade totalt 1264 matcher för Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes, Los Angeles Kings och Washington Capitals. På de matcherna blev det 320 mål och 477 assist för sammanlagt 797 poäng för Williams.



