Finalmålvakten kommer ge sig ut på marknaden

Dallas Stars gick, lite överraskande, hela vägen till Stanley Cup-final den här säsongen och mycket av det kan man tacka Anton Chudobin för.

Han var egentligen tänkt att vara andremålvakt inför slutspelet men fick chansen mellan stolparna efter att Ben Bishop skadats. Den tog han med bravur och storspelade var och varannan kväll för att se till att Dallas skickade ut mästarfavoriter som Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights på vägen till finalen som man förlorade mot Tampa Bay Lightning.

Chudobin sitter på ett utgående kontrakt och stärkte därmed sina aktier inför stundande kontraktsförhandlingar. Dallas Stars har försökt komma överens om ett nytt kontrakt med ryssen men har inte lyckats än.

Därför säger Dallas Stars general manager Jim Nill nu att Chudobin kommer att bli free agent och testa marknaden för att se vad andra NHL-klubbar erbjuder honom.

