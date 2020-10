Forwarden lämnar – efter bara 13 matcher

Efter bara 13 matcher för Edmonton Oilers kommer Andreas Athanasiou att hamna på free agent-marknaden. Det meddelar lagets general manager Ken Holland.

- Vi kommer att leta efter billigare forwards, säger han.

Edmonton Oilers var på hugget under trade deadline i ferbuari och trejdade till sig Andreas Athanasiou från Detroit. I utbyte skickade man två andraval i draften, ett i årets och ett i nästa års draft. Det blev dock bara nio matcher och två poäng i grundserien för Athanasiou som dessutom åkte på en skada innan coronapandemin satte stopp. I play in-serien blev det fyra matcher men inte en enda poäng.

Oilers var tvungna att kvalificera Athanasiou och hans lönetaksträff på tre miljoner dollar men med tanke på att lönetaket inte höjs kunde inte Ken Holland få in honom under taket. Därför har han försökt få till ett billigare kontrakt den senaste tiden men inte lyckats.

Nu står det därför klart att Athanasiou kommer att nå free agent-marknaden efter bara 13 matcher i klubben, vilket i slutändan blev en dyr affär för Oilers.



– Jag skulle vilja ha draftvalen men du samlar all information under den tiden, tar ett beslut och jag tittar inte bakåt. Jag gjorde trejden för att vi försöker att vinna och Athanasiou hade gjort 30 mål säsongen 18/19. Jag kände honom sedan tidigare och han har talang, sade Holland.

Det blev bara två poäng för Athanasiou som inte hann komma in i ordentligt i systemet.

– Jag hade hoppats att han skulle komma in och ge oss ett lyft under grundserien och in i slutspelet. Jag hade hoppats på fler matcher för honom innan pandemin slog till.

Iställer väljer nu Oilers att titta på andra, billigare alternativ.

– Vi letar efter billigare forwards som kan ge oss djup och konkurrens, likt förra säsongen.

Även backen Matt Benning hamnar på marknaden efter att ha nobbat ett billigare kontrakt med Oilers.

Holland spoke with both Benning and Athanasiou. "Didn't work out anything, so they'll be going unqualified."