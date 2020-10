Jaroslav Askarov - i Andrej Vasilievskijs fotspår

Han kan bli den förste målvakten sedan Carey Price 2005 att bli plockad topp tio i en NHL-draft. Han har redan jämförts med och gått en liknande väg som landsmannen Andrej Vasilevskij. Jaroslav Askarov är målvaktstalangen som spås bli näste världsstjärna.

– Han är otroligt bra och håller redan en hög nivå som 18-åring. Då kan man ju undra var han kommer att vara om några år, säger svenske lagkamraten Magnus Hellberg till hockeysverige.se.

Totalt 13 målvakter har valts i förstarundan av NHL-draften sedan 2000. Resultatet har varit höga toppar men också extremt djupa dalar under åren. Målvakters utveckling är betydligt svårare att förutspå i tidig ålder och det kan slå helt fel genom att chansa med ett tidigt val. Det kan också bli på bekostnad av en bra spelare som kan gå in från start och leverera.

Ingen målvakt har gått tidigare än nummer elva sedan Jack Campbell valdes av Dallas Stars 2010. Det säger en hel del om hur försiktiga general managers har blivit med tidiga målvaktsval i första rundan.

I år finns det däremot någon som kan ändra på det. Ryske målvaktslöftet Jaroslav Askarov ses som den bästa ryske målvakten sedan Andrej Vasilevskij och kan bli den första målvakten sedan 2005 (Carey Price) att gå topp tio i en draft. Det är ingen dålig press på sig som Askarov går in i draften med.

18-årige och 190 centimeter långe Askarov är dock van vid just press.

"DOMINANT PÅ JUNIORNIVÅ"

Han har dominerat på juniornivå under en längre tid. Han har bland annat lett Ryssland till seger i U-17 Hockey Challenge där han blev utsedd till turneringens målvakt. Han fick bara nöja sig med silver vid U18-VM 2019 men blev även där turneringens bästa burväktare och fick en plats i All Star-laget. Som underårig. I semifinalen mot ett favorittippat USA stoppade han 40 skott och räddade alla fem straffar. Han hade även otroliga 96,0 i räddningsprocent under Hlinka-Gretzky Cup 2019 och såg till att vinna guldet åt sitt land i finalen mot Kanada. Den gångna säsongen fick han dessutom debutera och vinna i KHL, som 17-åring.



Foto: Bildbyrån



Att han jämförs med sin landsman Vasilievskij är inte konstigt. De har båda en atletisk spelstil och kan göra spektakulära räddningar. Båda två spelade i MHL i tidig ålder och har levererade fina siffror i juniorligan. De har varit underåriga i landslagstrupper, haft fantastiska resultat genom årskullarna och varit stjärnor tidigt i sina karriärer.

Efter draften kommer också båda två att ha valts i en förstarunda.

Det finns ytterligare en gemensam nämnare men som däremot inte är lika rolig för dem. Ryssland har spelat JVM-final när båda har varit med i truppen. Däremot har ingen av dem fått stå i finalen.

Efter att ha varit briljant under stora delar av turneringen fick Vasilievskij överraskande sitta vid sidan och titta på när Mika Zibanejad avgjorde finalen 2012 på Andrej Makarov. I fjol fick Askarov, efter en svajig turnering, lämna plats för Amir Miftachov som fick förtroendet när Ryssland förlorade mot Kanada.

"HITTAT TILLBAKA EFTER SKAKIGT JVM"

Det finns alltså en hel del likheter med duons karriärer under juniortiden. Något som däremot skiljer dem åt är att Askarov plockar med högerhanden. Den gångna säsongen var det bara sex av totalt 87 målvakter som gjorde det under NHL:s grundserie men faktum är att Vasilievskij egentligen skulle ha gjort detsamma.

– Jag är vänsterhänt och gör allt med vänsterhanden men det var tuffa tider i Ryssland på den tiden. Vi hade ingen utrustning för högerfattning, så jag hade inget annat val än att byta till att plocka med vänster, har Vasilievskij tidigare sagt.

Just JVM är annars den enda dippen hittills i Askarovs unga karriär. Det blev totalt fem matcher med en räddningsprocent på ynka 87,7 för den dåvarande 17-åringen. Det verkar dock inte ha skrämt iväg NHL-scouterna och Askarov har studsat tillbaka och inlett säsongen på ett strålande sätt. Han har fått vakta kassen vid tre tillfällen med SKA Sankt Petersburg i KHL och har en räddningsprocent på 97,4. Det är visserligen inte många matcher, men Askarov har fått smaka på seniorspel och visat att han kan leverera även där.

Foto: Bildbyrån



En som har fått se Askarov på nära håll är målvaktskollegan Magnus Hellberg. Svensken, som är inne på sin tredje säsong i Sankt Petersburg, är väldigt är imponerad av sin kollega.

– Han har varit med oss ett tag och fått göra några matcher. Han har en grym potential och man glömmer nästan bort att han är så ung som han är. Han har spelat riktigt bra och har fått visa att han även kan leverera på seniornivå, säger Hellberg till Hockeysverige.

Hellberg ser stor potential och menar att Askarov har viktiga verktyg för att lyckas i NHL.

– Han är stor, lång och är vältränad för sin ålder. Han har även bra balans, rör sig väldigt bra tekniskt men kan även sträcka ut och göra panikräddningar. Det tror jag är en väldigt viktig sak, framför allt i NHL där det går så pass snabbt. Han har en väldigt bra bas men kan göra panikräddningar eller sträcka ut och gå ned i split om det behövs.

– Han är även duktig med klubban och är inte rädd för att spela pucken. Det är också viktigt borta i NHL.

Han kan även se vissa likheter med Vasilevskij.

– Vasilevskij har väldigt bra balans. Trots att han sträcker ut och går ner i split kan han hålla överkroppen väldigt bra. Det tycker jag att jag har sett även med Askarov. Båda är dessutom stora. Sedan är alla unika med sin touch på sitt spel.

Hellberg beskriver Askarov som väldigt lugn och trevlig och någon som jobbar hårt. Han återkommer ofta till att det kan vara svårt att tro att han bara är 18 år.

– Han är otroligt bra och håller redan en hög nivå som 18-åring. Då kan man ju undra var han kommer att vara om några år.

"ALLA VERKTYG FÖR ATT LYCKAS"

Att Askarov lär befinna sig i NHL inom en snar framtid känns i alla fall givet. Frågan är hur högt han kan gå i draften. Hellberg tror i alla fall att det lag som väljer att plocka honom knappast kommer att ångra sig.

– Det finns målvakter som har gått i första rundan som inte har lyckats, men jag tror inte det blir så i det här fallet. Med tanke på potentialen han har tror jag att han går en väldigt ljus framtid till mötes. Självklart måste man jobba hårt och det är mycket som ska klaffa men om man ser till potential, hur han är som person och hur han är på isen har han alla verktyg för att lyckas. Det ska bli väldigt spännande att se, avslutar Hellberg.

Magnus Hellberg ser en ljus framtid för Askarov. Foto: Bildbyrån



Om Askarov blir den första målvakten sedan Price att väljas topp tio återstår att se. På Craig Buttons slutgiltiga draftlista är han rankad på sjätte plats och även Button menar att Askarov har alla verktyg för att bli en stjärna.

Det finns flera lag som behöver stärka upp sin målvaktspool där till exempel Detroit Red Wings (4) New Jersey Devils (val 7), och Minnesota Wild (9) alla skulle må bra av ha en Askarov i sina organisationer. Även Carolina Hurricanes (13) kommer säkerligen att fiska runt för att hitta en möjlighet att plocka honom om han inte faller till deras nuvarande val.

Det brukar heta att ett bra lag byggs bakifrån. Mycket tyder på att den organisation som väljer Jaroslav Askarov har kommit en bra bit på det bygget och går en ljus framtid till mötes.

TV: Experterna imponeras – så tidigt kan Holtz gå i draften