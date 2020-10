Tidigare Stanley Cup-mästaren lägger av

Efter 13 säsonger i NHL lägger Matt Niskanen skridskorna på hyllan.

Både Sportnets Elliotte Friedman och TSN:s Pierre LeBrun uppgav först att 33-åringen var på väg att avsluta karriären. Enligt de ska Philadelphia Flyers bett honom att fundera om det verkligen är det han vill göra och Niskanen ska ha varit resolut i sitt beslut. Han ska även ha meddelat sina lagkamrater att han inte kommer återvända till laget.

Senare under kvällen bekräftades det hela av huvudpersonen själv.

– Tack till Flyers organisation för möjligheten att spela i "Philly" senaste säsongen. Jag skulle också vilja tacka fansen för deras support och jag önskar lagkamraterna all lycka, säger Niskanen enligt Zack Hill på Flyers PR.

Matt Niskanen draftades av Dallas Stars i förstarundan 2005 och slog sig in i NHL två år senare. Han spelade fyra säsonger i Stars innan han trejdades till Pittsburgh Penguins. Där blev det drygt tre säsonger innan han blev free agent. Då skrev han på ett maffigt sjuårskontrakt värt över 40 miljoner dollar med Washington Capitals.

Statement from Matt Niskanen (courtesy of Zack Hill/Flyers) pic.twitter.com/GKIGmVAcw9 — Bill Meltzer (@billmeltzer) October 5, 2020

VANN STANLEY CUP 2018

Åren därefter fick han se sina tidigare lagkamrater lyfta Stanley Cup-bucklan två gånger om men 2018 var det sedan hans tur.

Niskanen var en väldigt viktig spelare för Capitals när de gick hela vägen till Stanley Cup-final och vann med 4-1 i matcher mot Vegas Golden Knights. Han fick då äntligen lägga vantarna på Lord Stanley.

Efter triumfen blev det ytterligare en säsong i Washington innan flyttlasset gick till den fjärde NHL-klubben för amerikanen. Han trejdades till Philadelphia Flyers där han var en viktig pusselbit, speciellt för Flyers boxplay, när de gick till konferens-semifinal.

Matt Niskanen vann Stanley Cup 2018.Foto: Chris Williams/Icon Sportswire



Totalt blev det 949 NHL-matcher för Niskanen som nu alltså lägger skridskorna på hyllan.

FÖRLÄNGER MED BACKKOLLEGAN

33-åringen hade ett år kvar på sitt kontrakt och Flyers ska ha blivit förvånade av hans beslut. Därför ska de ha eskalerat kontraktsförhandlingarna med backkollegan Justin Braun då man inte vill tappa två av lagets bästa boxplayspelare samtidigt.

Under måndagskvällen meddelade sedan Philadelphia att man har skrivit ett tvåårskontrakt värt 1,8 miljoner dollar per säsong med Braun. Den 33-årige backen mer än halverar därmed sin lön då han tidigare tjänade 3,8 miljoner dollar per säsong.

TV: Vad är Alex Ovetjkin värd?