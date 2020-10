"Han har drivet att ta sig tillbaka så fort som möjligt"

Jonas Ahnelöv är sjukskriven efter att ha fått en skridskoskena på halsen på en träning för fem veckor sedan.

Klubbens GM Thomas Johansson ger dock nu ett positivt besked om den tidigare OS-backen.

– Kommer han över den här puckeln som han varit nedanför så kan det gå fort för honom att vara tillgänglig för spel, säger "Tjomme" till hockeysverige.se.

I Leksands match mot Frölunda i lördags saknade bortalaget inte mindre än fyra backar, Jonas Ahnelöv, Johan Fransson, Mattias Göransson och Alexander Lundqvist. Av tio tänkbara backar var alltså bara sex som var spelbara. Vad händer om ytterligare en eller två backar går sönder och vilken status är det på backarna som inte var med senast?



– Vi får följa den positionen rätt noggrant och se åt vilket håll det tar vägen på våra skadade backar, men också hur det ser ut lite längre fram, säger Leksands sportchef, Thomas Johansson, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu hoppas vi att i alla fall få tillbaka någon till nästa match så vi är sju backar. Självklart är det inte en hållbar situation på sikt, men vi är inte där ännu. Vi får följa rehabiliteringen på våra spelare och se hur lång tid det tar innan dom är tillbaka. Utifrån från förutsättningarna som ges får vi agera.

Hur länge orkar ni gå kort på backsidan?

– Spelarna vill spela så jag tror inte det är kruxet. Risken är att vi blir sårbara eftersom det sliter på spelarna att få mycket istid.

– Det är mer att får vi en skada till kan det bli lite kämpigt. Utifrån en säkerhetsaspekt och utifrån antalet kroppar är det såklart inte hälsosamt att spela för länge på sex backar och slita på dom för hårt.

Inget ont om backarna som spelar, men det är bland annat två OS-backar, Ahnelöv och Fransson, vi pratar om, två som ska vara ryggraden i Leksands försvarsspel, hur påverkar det övriga laget?

– Jag ser det inte så. Vi har ett antal yngre killar som inte har så många års erfarenhet av SHL-ishockey. För dom är det här en häftig resa att göra nu då vi investerar i dom och som vi kommer få betalt för lite senare.

– Så länge jag känner att dom fixar det här så är inte jag orolig på det sättet. Jag känner mer att vi sliter på dom och att det finns en risk att vi får ytterligare en som går sönder. Nu hoppas vi, som sagt var, att få tillbaka någon till nästa match. Då ser läget annorlunda ut.

”JONAS ÄR GLAD OCH POSITIV”

Hur är statusen på Jonas Ahnelöv?

– Jag träffade Jonas idag och jag tyckte att han var väldigt glad, uppåt och var med ute på isen. Det känns som det går åt rätt håll.

Vilket innebär?

– Just det här att han är med i verksamheten på ett annat sätt och att han är glad och positiv då han är här. Det känns som han har drivet att ta sig tillbaka så fort som möjligt. Det är väldigt spännande med Jonas just nu. I hans fall kan det gå ganska fort.

– Han har inte ett knä som ska läka eller något. Kommer han över den här puckeln som han varit nedanför så kan det gå fort för honom att vara tillgänglig för spel.

Johan Fransson?

– Jag vet inte riktigt. Med ”Frallan” är det lite segare. Vi tar det lite dag för dag och ser vart ”Frallan” studsar någonstans. I den bästa av världar är det inte allt för långt borta. I den av sämsta världar kanske det tar lite längre tid än vad vi hade hoppats på.

– Vi följer, som sagt var, dag för dag och ser vad vi kan pressa på och vad ”Frallan” själv kan pressa på för att bli tillgänglig för spel.

Mattias Göransson?

– Jag hoppas att han spelar redan på torsdag.

Alexander Lundqvist?

– ”Lunkan” råkade ut för en skada lite tidigare under säsongen. Han är också på väg tillbaka, men har en liten bit tillbaka innan han är matchsammanhang i SHL. Han behöver träna lite mer och är tveksam närmsta tiden i alla fall.

Tittar ni på att lyfta upp några juniorer för att fylla ut backsidan på träning och match?

– Absolut. Vi vill vara fyra fulla formationer på våra träningar. Just nu har vi haft sex backar och då blir det såklart att två backar från juniorerna som får vara med på träningarna och köra.

– Nu har vi haft (Emil) Rangedal och (Elias) Dynell uppe och tränat med A-laget. Det är bra att dom får komma upp och känna på tempot och drivet som är på våra träningar. Det kan faktiskt vara dom som står näst på tur om vi får någon ytterligare skada.

”HAR BRA KOLL PÅ VAD SOM FINNS RUNT OM”

Thomas Johansson håller sig också uppdaterad på vad som finns att tillgå på backsidan om det skulle vara fortsatta problem med skador.



– Just nu har vi en väldigt bra koll på vad som finns runt om. Skulle det dyka upp någonting så kan vi agera rätt fort. Samtidigt har vi också en situation där ekonomi och allt sådant. Det är inte bara att springa iväg och göra något.

– Vi behöver väga in alla parametrar i det här med tid, typ av skador, ekonomin och så vidare. Vi kan inte spinga in och hämta en kille i två veckor bara för att vi har en skada och sedan kör vi. Om det uppstår en situation får vi balansera alla parametrar och sedan agera utifrån det.

I Sverige går bland andra Patrik Hersley och Niclas Lundgren lediga, om ni behöver stärka upp på grund av skadebilden, tittar du främst i Sverige eller brett internationellt?

– Det är blandat. Vi tittar egentligen på allt som finns och försöker på något sätt få en bild av hela marknaden.

– Sedan är det så att skulle vi få en defensiv back skadad så vill vi ersätta honom med en defensiv back. Får vi en konstruktiv back skadad under en längre tid ersätter man honom med den typen av spelare.

– Man får se vilken back som behövs ersättas i ett sådant fall, men som det är nu tycker jag att processen med våra spelare går åt rätt håll och är under kontroll.

Övriga laget, är alla hela och friska?

– Ja, övriga laget är hela och friska. Jag har inget som stör eller oroar mig speciellt mycket just nu. Vi bedriver en bra verksamhet varje dag som förhoppningsvis gör spelarna bättre. Jag känner mig jäkligt nöjd med det vi gör.

– Gör man bra saker över tid så brukar man få betalt för det också, avslutar Thomas Johansson.

