Så har då slutligen pucken släppts i Hockeyettan för säsongen 20/21 och det blev en intensiv premiäromgång. Låt mig bjuda på lite tankar om en jobbig nolla, ett genant självmål, fallande favoriter och en storhet som imponerade spelmässigt men kammade noll så väl poäng som målmässigt. Bland annat.



Karlskrona var tillbaka i Hockeyettan och nollades omgående av vad som på papperet är en tilltänkt toppkonkurrent.



Det hade naturligtvis kunnat börja bättre.



Men även om 0-3 borta mot Nybro Vikings är siffror som grinar KHK-fansen rakt i ansiktet såg det spelmässigt faktiskt betydligt bättre ut än förväntat.



Karlskrona var ju på grund av sommarens elitlicens-turer sent igång med så väl lagbygge som försäsong och borde rent krasst ligga mil efter Nybro Vikings som bygger kring en solid stomme och har haft en betydligt smidigare väg av förberedelser.



Men i två perioder (i den tredje stängde Vikings ner tillställningen ganska skickligt) skulle jag nog vilja påstå att KHK var väl så bra som sin motståndare. Om inte bättre.



Det var en tempofylld och ganska bra premiärmatch där Nybros lysande keeper Robin Johansson var den ende som stod i vägen för KHKs marsch in i målprotokollet. Chanser saknades inte direkt. Men Hockeyettans bästa målvakt var omutlig.



0-3 på tavlan är nedslående, men spelmässigt bör ”nykomlingarna” lämna premiären med en ganska god eftersmak. I duon Mikael Roslund och Filip Nordström har Mats Lusth lyckats tota ihop herrar som kommer bli oerhört svåra att stoppa för lite svagare motståndare än Nybro. De gjorde en imponerande figur och skapade väldigt mycket.



Det finns förstås ganska stora frågetecken kring strategin för hur man petar ihop laget, men det får jag anledning att återkomma till.



Nybro?



Defensiven fanns där och Robin Johansson var förstås lysande. Men offensivt har laget mer att ge. Glimtvis visade hemmalaget upp en potential som kan bli giftig under hösten, men det finns mer att hämta.



Målen i den här matchen var snarast slumpens skördar. 1-0 kom via touch på en olycklig KHK-klubba, 2-0 efter att Fredrik Sandberg bjussat på ett rejält misstag i egen zon och Ryker Leer serverat Kalle Hult tom kasse och 3-0-pucken var en styrning.



Men Nybro ser lovande ut. Det finns fullt fog att förvänta sig att de ska hålla till uppe i toppen.



* * *



Halmstad ägnade sin lördagspremiär åt att skicka en ganska god signal till alla som underskattar dem igen den här hösten.



Nu är det tippade bottenlaget Borås förstås inte värdemätaren man ska utgå ifrån för att göra några mer djupgående analyser. Men att Hammers gjorde 4-0 på dryga tio minuter i den första perioden och sedan kunde kontrollera tillställningen i mål till 5-1 var en intressant start på säsongen för fjolårets stora succélag.



* * *



Det blev förlust med 3-4 mot Nyköping för Segeltorp denna premiäreftermiddag, men det som kommer kommas ihåg från matchen är förstås inte resultatet.



Segeltorp lyckades i samband med en avvaktande utvisning, där keepern Victor Kilefors Petersson lämnat isen för att ge plats åt en extra utespelare, fippla in pucken i den egna tomma kassen och svarade således för ett grandiost självmål.



Det var kanske inte riktigt så man ville inleda säsongen.



* * *



Det skulle ha varit en synnerligen intressant batalj mellan två lag som rustat upp till den här säsongen. Men Vallentunas hemmapremiär mot Enköping ställdes in efter ett coronautbrott i hemmalaget.



Det är just precis det här vi är många som har fruktat inför säsongens start och nu skedde det alltså redan i premiären. Det kommer bli väldigt mycket att hantera under säsongens gång när smittan börjar florera i de olika omklädningsrummen. Att det skedde redan i premiären är förstås en fingervisning om vad som kan komma.



Nu sitter jag i nuläget inte på någon info om utbredning eller hur och när smittan har kommit in. Men Vallentuna var i Visby och spelade match i fredags, Visby å sin sida var i Sollentuna och lirade idag. Det kan gå fort om bollen kommer i rullnig.



* * *



Apropå Visby såg jag en period av eftermiddagens möte med Sollentuna. Det såg ut som att två lag från helt olika divisioner möttes och hade ögänget bara varit lite mer distinkta och skärpta hade det kunnat rinna iväg till riktigt stora siffror. Nu klarade sig Sollentuna undan med 0-2 i första perioden och 2-6 totalt efter full tid. Men där finns mycket att jobba på för att profetiorna om en plats i botten inte ska bli sanna.



* * *



Sundsvall avslutade försäsongen med att bli nollade i två raka träningsfighter mot i tur och ordning Östersund och Hudiksvall. När serien väl drog igång den här söndagen blev det samma visa en gång till.



Örnsköldsvik besegrade Sundsvall med 1-0 efter förlängning (det viktiga nyförvärvet Ludwig Niederbach avgjorde) och den stora frågan är naturligtvis, när ska Sundsvall lyckas göra mål igen?



* * *



Det är kul med skrällar och Hockeyettans premiäromgång 20/21 har bjudit på en hel del storheter som snubblat och fallit.



Att Hanhals skulle besegra Troja/Ljungby under lördagen (om än efter förlängning) var det nog inte många som hade tänkt sig efter Trojas oerhört solida försäsong. Men Ljungby-giganterna var långt ifrån de enda storheterna som åkte på däng i premiären.



I söderserien fortsätter Tranås, efter sin tveksamma försäsong, att vara förvånansvärt svaga och förlorade idag premiärmatchen borta mot Mörrum med 2-4. Och att Hanviken betvingade Real Hudiksvall med 3-2 efter förlängning i den östra serien måste betraktas som en ordentlig skräll.



* * *



Topptippade Mariestad fick med sig två poäng från den svåra bortamatchen mot outsidern Lindlöven. Viktigt naturligtvis. Men ännu viktigare var kanske att det var trofévärvningen Oliwer Fjellström som avgjorde straffläggningen till 3-2.



Den SHL-meriterade ynglingen värvades ju som supporterspelare och förväntas ta en stor roll och verkligen leda laget.



Att han får en bra start kan vara sjukt viktigt för Mariestad.